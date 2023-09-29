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Абхазия Информ

КОМПЛЕКС БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ПРЕДДВЕРИИ 30-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

Новости Пятница, 29 сентября 2023 15:48
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КОМПЛЕКС БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ПРЕДДВЕРИИ 30-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с поручением Президента Республики Абхазия министерство экономики информирует о том, что в преддверии 30-й годовщины Победы в Отечественной войне Народа Абхазии на всей территории республики выполнен комплекс благоустроительных мероприятий.

В рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии осуществлен капитальный ремонт системы освещения республиканской автодороги Псоу-Сухум. Завершено освещение трассы на участке Сухум-Очамчыра.

РУПом «Абхазавтодор» на протяжении республиканской трассы Псоу – Ингур проведены масштабные работы по расчистке придорожной территории, окраске мостовых сооружений, работы по нанесению дорожной разметки и установке знаков правил дорожного движения.

Комплекс мероприятий по благоустройству железнодорожной инфраструктуры проведен силами РУП «Абхазская железная дорога». В их числе: капитальный ремонт железнодорожного вокзала в г. Гудаута, ремонтно-восстановительные работы железнодорожного вокзала г. Сухум и ремонт платформы «Абаата», включающий работы по укладке тротуарной плитки перрона, ремонт балюстрады и навеса платформы.

Также завершен ремонт десяти железнодорожных эстакад в городах Сухум и Новый Афон и капитальный ремонт пакгауза терминально-логистического центра «Сухум». Железнодорожный мост через реку Гумиста покрашен. Территория, прилегающая к мосту очищена. Завершен монтаж баннеров на оконных и дверных проемах здания дома культуры и сгоревшего административного здания управления железной дороги.

В г. Сухум продолжаются работы по благоустройству города. За счет средств инвестиционной программы проведены работы по капитальному ремонту городских сетей водопровода, канализации и ливневой канализации центральных улиц, а также проведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Ведутся работы по укладке тротуарной плитки по улицам Джонуа и Гулия. В текущем году приступили к замене коммуникаций с последующим устройством асфальтобетонного покрытия по улице Воронова. Аналогичные работы в столице будут проведены и по улице Когония.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 29 сентября 2023 15:49

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