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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С 30-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ

Новости Пятница, 29 сентября 2023 14:52
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С 30-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с днем Победы и Независимости.

В поздравительном тексте сказано:

«Уважаемый Аслан Георгиевич,

Примите сердечные поздравления по случаю праздника Республики Абхазия – Дня Победы и Независимости. Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял своё законное право на свободную, мирную жизнь.

Отношения между нашими странами развиваются в духе союзничества и стратегического партнёрства. Уверен, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей на всех направлениях отвечает нашим общим интересам.

Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие Правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - мира и процветания.

С уважением, Владимир Путин».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 29 сентября 2023 14:54

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