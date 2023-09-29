ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С 30-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ

Примите сердечные поздравления по случаю праздника Республики Абхазия – Дня Победы и Независимости. Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял своё законное право на свободную, мирную жизнь.

Отношения между нашими странами развиваются в духе союзничества и стратегического партнёрства. Уверен, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей на всех направлениях отвечает нашим общим интересам.

Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие Правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - мира и процветания.

С уважением, Владимир Путин».