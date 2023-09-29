ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С 30-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ
Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с днем Победы и Независимости.
В поздравительном тексте сказано:
«Уважаемый Аслан Георгиевич,
Примите сердечные поздравления по случаю праздника Республики Абхазия – Дня Победы и Независимости. Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял своё законное право на свободную, мирную жизнь.
Отношения между нашими странами развиваются в духе союзничества и стратегического партнёрства. Уверен, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей на всех направлениях отвечает нашим общим интересам.
Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие Правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - мира и процветания.
С уважением, Владимир Путин».
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