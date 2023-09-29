ВСТРЕЧА С ГЛАВАМИ АДЫГЕИ, КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

«Добро пожаловать! Вы для нас очень дорогие и близкие люди. Мы гордимся, что в вашем лице у нас есть настоящие братья. Это не только моё мнение, но и всего народа Абхазии. Я хотел бы выразить вам всем слова благодарности. Повод нашей встречи – события, произошедшие тридцать лет назад, а также особая роль представляемых вами народов в этих событиях. Это ещё одно подтверждение нашей исторической общности, братства и единства», – сказал Бжания.

«Мы приехали в Абхазию с большим удовольствием! – сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. – Тридцать лет назад было принято судьбоносное решение для народа Абхазии, поддержанное Россией и народами, проживающими на ее территории. Мы гордимся, что сегодня Абхазия развивается и движется вперед. Мы всегда рядом с вами. Аслан Георгиевич своим примером показывает, как нужно общаться и поддерживать друг друга».

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков поздравил народ и руководство страны с Днём Победы.

«Для нас большая честь участвовать в праздничных торжествах, в значимых событиях. Историческая общность, братские взаимоотношения всегда нас связывали, и мы сделаем все, чтобы передать братские отношения будущему поколению. По части тех событий, которые произошли три десятилетия назад, мы понимаем, что мужество, которое было проявлено именно абхазским народом в защите своей свободы невозможно переоценить. Мы с огромным уважением относимся к народу, который ценой своей жизни отстоял свою свободу. Желаю, чтобы мир и процветание царили на этой благодатной земле. Мы, конечно же, в рамках своих полномочий будем двигаться вместе по пути развития экономических взаимоотношений на благо наших республик», – сказал Коков.

Председатель Парламента КЧР Александр Иванов передал Аслану Бжания поздравление от президента Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова.

«К сожалению, Рашид Бориспиевич не смог приехать, но душой он сегодня с нами. Вы знаете, что у Карачаево-Черкесии и Абхазии особые отношения: ближе, чем дружеские, это братские народы, которые проживают на наших землях, и абазины, которые сегодня достойно представляют в Карачаево-Черкесии свой народ. Они, в том числе наши депутаты, которые воевали бок о бок с вами за вашу государственность и свободу. Мы присоединяемся к словам, сказанным Главами Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Мы обязательно будем развивать наши отношения, стараться делать все от нас зависящее для их укрепления. Спасибо за вашу позицию, и всему народу Абхазии мы передаём самые тёплые пожелания и поздравления с сегодняшним днём», – сказал Иванов.