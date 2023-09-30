30 ЛЕТ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

В республике нет практически ни одной семьи, где бы этот праздник не отмечали со слезами на глазах. Этот день в истории Абхазии знаковый, он знаменует окончание одного из самых острых межэтнических конфликтов на Южном Кавказе.

Сухум. 30 сентября 2023. Абхазия-Информ . Сегодня в Абхазии отмечают главный праздник всего народа Абхазии – 30-ю годовщину Победы и Независимости.

30 сентября 1993 года Вооруженные силы Абхазии вышли по реке Ингур к государственной границе с Грузией, где водрузили государственный флаг. Это событие ознаменовало окончание длившейся 413 дней войны.

В Абхазии этот вооруженный конфликт 1992-1993 годов называют Отечественной войной. С абхазской стороны в ней принимало участие 12 тысяч человек, во время боевых действий погибло 3,5 тысячи человек, порядка 5 тысяч получили ранения, более 200 человек числятся пропавшими без вести; с грузинской стороны погибло около 10 тысяч человек.

В ходе сентябрьского наступления 1993 года бои за столицу республики Сухум предопределили общий исход Отечественной войны народа Абхазии. Операция по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии длилась 12 дней. Ожесточенные боевые действия в черте столицы шли несколько дней.

Операция по освобождению города завершилась на площади перед домом правительства (сейчас носит название площадь Свободы). Основные силы противника, понеся в ходе боев за Сухум серьезные потери, были не в состоянии организовать во все еще оккупированных восточных районах Абхазии эффективную оборону.

На следующий день после освобождения Сухума, 28 сентября, на мосту через реку Кодор у границы Гулрыпшского и Очамчырского районов состоялось соединение Западного и Восточного фронтов.

30 сентября 1993 года вся территория страны была освобождена от грузинских войск.

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На 30-летие Победы в Абхазию приедут гости из России, Южной Осетии, Приднестровья, добровольцы, представители зарубежной абхазской диаспоры.

В этот день состоится возложение цветов к мемориалу погибшим в Парке Славы и к мемориалу Первого Президента Республики Абхазия В.Г.Ардзинба в с.Нижняя Эшера. Затем, на площади Свободы пройдет военный парад, на набережной Махаджиров – народные гуляния, а по всей стране – праздничные мероприятия. На стадионе «Динамо» пройдет театрализованное, анимационное, хореографическое представление, посвященное празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости.

Все завершится праздничным салютом.