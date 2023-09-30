ПАРАД ПОБЕДЫ В СУХУМЕ

Столица давно не видела такого всенародного торжества, идущего от сердца каждого гражданина страны. Имена истинных патриотов, граждан, беззаветно преданных своей земле, тех, кто стоял у истоков современного национально-освободительного движения, итогом которого стала Победа в Отечественной войне народа, обретение и международное признание независимости, будут вписаны золотыми буквами в страницы новейшего периода истории Абхазии.

Сухум. 30 сентября 2023. Абхазия-Информ . Нарядной встречает 30-ю годовщину Победы столица Абхазии. Полотнища цветов национального флага – зеленые, красные, белые – украсили центральную площадь Сухума, на которой сегодня собрались стар и млад, абсолютное большинство жителей нашей Республики.

Представителей делегаций, прибывших на торжества по случаю 30-й годовщины Победы, принял Президент Республики Абхазия Аслан Бжания. На встречах с гостями глава государства отметил огромную поддержку и помощь России в послевоенном развитии Абхазии. Приветствуя гостей, Президент отметил огромное значение помощи, оказанной нам Северокавказскими братьями, добровольцами со всей России, пришедшими на защиту Абхазии в тяжелейшие для нас дни войны. Многие из них отдали свои жизни во имя независимости и свободы Апсны. Они навсегда останутся в памяти нашего народа.

Дорогой ценой досталась нам Победа. На тяжёлом пути к ней многие отдали свои жизни. Глубокую благодарность и вечную память хранит народ Абхазии о тех, кто стойкостью, бесстрашием, кровью своей завоевал свободу и независимость Абхазии.

По установившейся традиции в это утро было многолюдно в Парке боевой славы. Здесь покоятся наши защитники. Почтить память о них пришли родные и близкие, друзья героев войны, жители и гости столицы.

К мемориалу славы возложили цветы Президент Республики Абхазия Аслан Бжания, спикер Народного собрания Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, члены правительства, депутаты Парламента, главы администраций городов и районов республики, ветераны Отечественной войны народа Абхазии и гости праздничных торжеств.

После возложения, на Площади Свободы прошел военный парад.

Праздничное шествие открыли участники Отечественной войны народа Абхазии, бывшие бойцы и командиры Гумистинского и Восточного фронтов.

Нелегко досталась победа над вооруженным до зубов противником. 413 дней и ночей продолжалась кровопролитная и жестокая война. В эти тяжелые дни раскрылись лучшие черты солдат Отечества преданность Родине, высочайшая самоотверженность, стойкость, мужество и героизм.

Для участия в праздновании Дня Победы и Независимости в Абхазию прибыли наши братья из Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии – Алании, Адыгеи, Южной Осетии, Дагестана и Ингушетии, добровольцы из других регионов Российской Федерации, казаки Юга России.

И конечно же, наши соотечественники, представители абхазской диаспоры, прибывшие на помощь Родине в сложный период из Турции, Сирии, Иордании и других зарубежных стран.

Воины добровольцы, с первых дней войны, несмотря на чинимые им препятствия, преодолевая трудности, прибывали к нам по зову сердца, чтобы вместе с нашим народом отстоять свободу и независимость, суверенитет и государственность Абхазии. Многие из них сегодня приняли участие в юбилейном параде.

Замерли в строю парадные расчеты, заканчивают последние приготовления военные музыканты. Командующий парадам генерал-полковник Беслан Цвижба подает команду «Парад смирно».

На площадь вносится Государственный флаг Республики Абхазия и знамя Победы. Возглавляет знаменную группу начальник Сухумского Высшего Общевойскового Командного училища подполковник Игорь Нинуа. Государственный флаг несет начальник Управления боевой, морально-психологической подготовки полковник Беслан Мушба.

Знамя Победы несет ветеран Отечественной войны народа Абхазии – старший офицер Управления боевой, морально-психологической подготовки подполковник Альберт Гуния.

Машины с министром обороны, Героем Абхазии, генерал-полковником Владимиром Ануа и командующим парадом Бесланом Цвижба начинают движение навстречу.

Генерал-полковник Беслан Цвижба докладывает министру обороны о готовности начать парад.

Министр обороны совершает объезд парадного расчета, поздравляет участников парада с 30-й годовщиной Победы народа Абхазии в Отечественной войне.

Завершив объезд Владимир Ануа подъезжает к трибуне для доклада главнокомандующему Вооруженными силами, президенту Республики Абхазия Аслану Бжания.

После доклада прозвучало троекратное УРА!... Звучат фанфары, участники парада занимают исходную позицию.

Тридцать лет отделяет нас от того первого парада, когда войска Сухумского гарнизона прошли по главной площади столицы торжественным маршем. Немало участников того парада и сегодня в строю.

Сегодня колонны пройдут по площади в шестой раз.

Начинают движение пешие колонны парадного расчета.

На площади знаменная группа во главе с ветераном Отечественной войны народа Абхазии, Кавалером Ордена «Леона», заместителем министра обороны по подготовке соединений и частей резерва, генерал-лейтенантом Лизбертом Поцхор-оглы.

К трибуне приближается пешая колонна военнослужащих управления Министерства обороны и Генерального штаба. Возглавляет колонну полковник Тариэл Лепсая.

Министерство обороны Республики Абхазия было образовано 11 октября 1992 года Указом первого президента страны Владислава Ардзинба. На протяжении всего времени главным военным ведомством решаются задачи по обеспечению обороноспособности страны.

Проходят военнослужащие Артиллерийской группы Министерства обороны Республики Абхазия. Они внесли значительный вклад в победу народа Абхазии в Отечественной войне над хорошо вооруженным противником. Возглавляет колонну начальник штаба Артиллерийской группы майор Рустам Матуа.

По площади проходят военнослужащие первого отдельного мотострелкового батальона. Возглавляет колонну командир батальона, выпускник Московской военной Академии им.Фрунзе, полковник Омар Парцхалия.

По площади Свободы идет пешая колонна 2-го отдельного мотострелкового батальона. С первых дней создания батальон выполняет боевую задачу по защите морских и сухопутных рубежей нашего государства. Возглавляет колонну командир батальона майор Дмитрий Ахалая.

К праздничной трибуне подходит пешая колонна военнослужащих-женщин. В колонне участницы Отечественной войны народа Абхазии подполковник Анна Шакрыл и подполковник Лали Исиани.

Все больше и больше военных специальностей успешно осваивают наши женщины в процессе реформирования Вооруженных сил страны.

Затем на площадь вышли пешие колонны 7-й Краснодарской, Краснознаменной, орденов Кутузова и Красной звезды военной базы Министерства обороны Российской Федерации. Российская 7-я военная база была основана в результате заключения договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией» и соглашения «Об объединенной Российской военной базе на территории Республики Абхазия» от 17 февраля 2010 года. Возглавляет колонну капитан Роман Меломед.

На площади военнослужащие Министерства обороны Республики Южная Осетия. Вооруженные силы Республики Южная Осетия также как и Республики Абхазия начали свое формирование в тяжелое для наших стран время. Армия прошла славный боевой путь, отмеченный героическими подвигами ее доблестных воинов. Возглавляет пешую колонну подполковник Ахсар Джиоев

На площади личный состав Пограничного отряда Службы Государственной безопасности Республики Абхазия. Военнослужащие Пограничного отряда обеспечивает надежную охрану наших рубежей, решают важнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей страны. Возглавляет колонну заместитель начальника пограничного отряда подполковник Тимур Габния.

Продолжают парад военнослужащие Пограничного управления Федеральной службы безопасности России в Республике Абхазия. Они с честью выполняет задачи по обеспечению совместной охраны государственной границы Республики Абхазия. Во главе колонны подполковник Александр Лебедев.

На площади личный состав Государственной Миграционной службы Республики Абхазия. Государственная Миграционная служба обеспечивает и осуществляет правоприменительные функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции. Возглавляет колонну подполковник Эдуард Гамисония.

Впервые на площади Свободы, рота почетного караула малого ракетного корабля «Циклон» Военно-морского флота России. 29 сентября, в целях укрепления дружественных связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в порт Сухума с официальным визитом прибыл малый ракетный корабль «Циклон»

Военно-морского флота России. Во главе колонны командир роты почетного караула Черноморского флота Вооруженных Сил Российской Федерации капитан Кирилл Федюкович.

По площади торжественным маршем проходит Сухумский Особый казачий отдел Кубанского казачьего войска в Республике Абхазия, атаманом которого является участник Отечественной войны народа Абхазии, полковник Роман Рабая. Возглавляет пешую колонну, участник специальной военной операции на Украине, участник парада Победы в Москве в 2023 году, войсковой старшина Андрей Чирков.

На площади пешая колонна Кубанского казачьего войска. Казаков Кубани и Абхазию связывает многолетняя дружба. В качестве добровольцев казаки Кубани принимали активное участие в боевых действиях в период Отечественной войны народа Абхазии. Многие из них сложили головы в борьбе за свободу и независимость нашего народа.

На площади личный состав Министерства внутренних дел Республики Абхазия, который успешно выполняет задачи по борьбе с организованной преступностью.

Возглавляет знаменную группу ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, генерал-майор милиции Руслан жиба. Во главе колонны Специального отряда быстрого реагирования командир СОБР, подполковник милиции Дадын Чачхалия.

Перед трибуной личный состав Высшей школы милиции Министерства внутренних дел Республики Абхазия имени Героя Абхазии Виталия Смыр. Высшая школа милиции является кузницей кадров Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Возглавляет колонну подполковник Игорь Базильский.

На площади личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия. Министерство реализует государственную политику в сфере гражданской обороны, обеспечивает защиту населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Благодаря деятельности сотрудников ведомства спасены жизни сотен граждан и гостей республики. Возглавляет колонну ветеран Отечественной войны народа Абхазии, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Нугзар Эмурхба.

Продолжают парад военнослужащие Центра специального назначения Службы Государственной безопасности Республики Абхазия. Личный состав центра, с честью выполняет задачи по обеспечению безопасности, а также противодействию террористическим угрозам нашей страны. Во главе колонны полковник Джон Атумава.

На площади Победы парадный расчет Сухумского высшего общевойскового командного училища. Курсанты СВОКУ в процессе учебы закаляют волю, воспитывают в себе дисциплинированность. Они составляют кадровый резерв Вооруженных сил страны. Возглавляет пешую колонну майор Сит Шакрыл.

Прохождение пеших колонн парадного расчета завершает сводный оркестр Министерства обороны Республики Абхазия и Министерства обороны Российской Федерации. Дирижеры: народный артист Республики Абхазия майор Давид Терзян, лейтенант Адам Хагба и капитан Артем Попов.

Парадные расчеты покидают площадь Свободы. На смену им заступает техника, стоящая на вооружении нашей армии. Вся она, в основном, была захвачена у противника в ходе боевых действий, а также новая, поступающая на обеспечение наших Вооруженных сил.

В эти минуты готовится к вылету наша авиация, которая примет участие в параде Победы. В конце шествия 5 экипажей вертолетов, звено самолетов синхронно пролетят над площадью Свободы в боевом порядке. За штурвалами самолетов Л-39: подполковники Вячеслав Куц, Айнар Отырба, Виталий Аршба, майор Тимур Пачулия. В небе над площадью легендарный АН-2. Командир экипажа полковник Заур Эшба.

В парадном расчете проходит новое подразделение Вооруженных Сил Республики Абхазия – авиационная эскадрилья беспилотных летательных аппаратов, созданное по личному распоряжению Главнокомандующего Вооруженными Силами. Оно предназначено для решения широкого спектра задач в современном бою. Во главе колонны старший лейтенант Аляс Гулария.

На линии парадного расчета гаубичная батарея дивизиона Д-30 и батарея Д-44 противотанкового дивизиона. Колонны возглавляют: ветераны Отечественной войны народа Абхазии награжденные медалью «За Отвагу» – подполковник Гарик Парцхалия, подполковник Агаик Шахламджян. Командир батареи дивизиона Д-30 капитан Мран Айба.

На площади Командно-штабные машины (Р-142), предназначенные для обеспечения управления войсками и организации связи в оперативно-тактическом звене управления, как автономно, так и в составе узла связи. Р-142 обеспечивает радио-телефонную связь в открытом и закрытом режиме. Возглавляет колонну старший лейтенант Айнар Кутелия.

На площади подвижные средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации. Материально-техническое обеспечение организуется и осуществляется во всех видах повседневной и боевой деятельности с целью поддержания войск и сил в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению. Во главе колонны капитан Армен Шебелян.

На площадь выдвигаются парадные расчеты боевых машин пехоты – БМП-1, БМП-2. В период войны эти скоростные маневренные машины под управлением доблестных защитников Отечества наносили ощутимый удар по военной технике и живой силе противника. Все боевые машины пехоты были отбиты в жестоких боях у врага. Сегодня молодые офицеры, сохраняя традиции старшего поколения, с честью несут службу по защите Родины. Во главе колонны ветеран Отечественной войны народа Абхазии подполковник Ханусей Айба.

В парадном строю наши славные танкисты. В период Отечественной войны в Абхазии они проявили беспредельное мужество, отвагу, стойкость и героизм. На второй день войны 15 августа 1992г. у противника был отбит первый танк Т-55, а к концу войны в Вооруженные силы Республики Абхазия в качестве военного трофея поступили более 100 единиц бронетехники. Более 40 танкистов сложили свои головы в боях за Победу, более 200 танкистов награждены высокими государственными и правительственными наградами, 16 из них стали Героями Республики Абхазия, 70 кавалерами орденов Леона, 120 танкистов удостоены медалью «За отвагу». Парадную колонну возглавляет полковник Аляс Авидзба.

Замыкает Парад Победы Бессмертный полк. Тысячи людей в городах сегодня вышли на марш с портретами родственников – участников Отечественной войны народа Абхазии. В одном строю старшее поколение и молодежь. В колонне дети, внуки и правнуки участников Отечественной войны народа Абхазии.

На площади Свободы кавалькада конников. Федерация конного спорта Абхазии участвует в международных официальных спортивных мероприятиях, где, представляя нашу Республику показывает высокие спортивные результаты. Возглавляет колонну конников президент федерации конного спорта, ветеран Отечественной войны, награждённый медалью «За Отвагу» Милор Шулумба. В числе прославленных наездников, мастер спорта республики, ветеран Отечественной войны, награжденный медалью «За отвагу» Владимир Логуа, ветеран войны, награжденный медалью «За отвагу» Беслан Барганджия.

Над площадью парашютисты – военнослужащие сборной команды Вооруженных Сил Российской Федерации. Высота десантирования: 1 500 метров. С флагом Республики Абхазия совершает прыжок начальник команды подполковник Александр Иванов – мастер спорта международного класса, чемпион России в команде, многократный чемпион Вооруженных Сил Российской Федерации, чемпион Европы в команде 2013 г., обладатель Кубка мира 2013 г., чемпион Всемирных воздушных игр 2015 г., рекордсмен России, участник десантирования на Северный полюс.

С флагом Российской Федерации выполняет прыжок – капитан Дмитрий Максимов – Заслуженный мастер спорта России, шестикратный абсолютный чемпион России, 28 кратный чемпион мира, чемпион Всемирных воздушных игр 2015-го года, Абсолютный чемпион мира ФАИ 2016 года, рекордсмен мира. Обладатель 10 кубков мира. Многократный победитель и призёр чемпионатов Европы. Многократный чемпион Вооруженных Сил Российской Федерации.

С флагом Центрального спортивного клуба Армии совершает прыжок – старший лейтенант Алексей Быков, мастер спорта России, многократный призер чемпионата России, многократный чемпион Вооруженных Сил Российской Федерации, чемпион мира в команде 2016-2017 годов, чемпион мира ФАИ в команде 2016 года., чемпион России в команде 2017 года, чемпион и рекордсмен мира 2018 года.

С флагом Вооруженных Сил Российской Федерации совершает прыжок – вторым десантируется прапорщик Валерий Хювенен, мастер спорта России, чемпион и призер чемпионатов и кубков России, многократный чемпион и призер чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации, 9 кратный чемпион мира.

Спортсмены парашютисты в небе над городом Сухум выполняют элементы купольной парашютной акробатики.

Парадные расчеты покидают площадь. Нашей армии через 10 дней исполнится 31 год. За это время Вооруженные силы преобразовались в слаженный организм, готовый решать задачи по обеспечению обороны и безопасности государства.

Президент Республики Абхазия Главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания вместе с Министром обороны, генерал-полковником Владимиром Ануа спускаются с трибуны и направляются к командирам воинских частей, только что прошедших по площади, и благодарят их за службу и отличную подготовку к параду.

Военный парад завершен. Военнослужащие, принимавшие участие в нем после парада заступят на боевое дежурство, чтобы охранять созидательный, мирный труд народа Абхазии.

Да здравствует Победа народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг.!

Да здравствует свободная Абхазия!

С праздником уважаемые гости и дорогие соотечественники!