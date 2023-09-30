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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАЯВИЛИ О ВОЗМОЖНОМ УЧАСТИИ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

Новости Суббота, 30 сентября 2023 14:45
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В АБХАЗИИ ЗАЯВИЛИ О ВОЗМОЖНОМ УЧАСТИИ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

Сухум. 30 сентября 2023. Абхазия-Информ. Участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии возможно. Это допустил секретарь Совбеза республики Сергей Шамба в комментарии РИА Новости.

Однако, отметил он, нужно идти по пути установления отношений с Минском, который не признал суверенитет республики. «Для того, чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши - в Белоруссии», – подчеркнул Шамба.

В феврале экс-кандидат в президенты Абхазии Астамур Тарба заявил, что ее граждане не желают присоединяться к России. По его словам, в стране с самого начала заявили о партнерских отношениях с Москвой. Он подчеркнул, что Абхазия всегда будет партнером России. Тарба отметил, что абхазская сторона давно предлагала формат Союзного государства с Россией и Белоруссией. Кроме того, Абхазия говорила о вступлении в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс) и другие организации.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

https://lenta.ru/news/2023/09/30/soyuz/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 30 сентября 2023 15:24

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