В СУХУМЕ ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Сухум. 30 сентября 2023. Абхазия-Информ . Утром в Сухуме, в парке Славы состоялось возложение венков и цветов к Мемориалу погибших защитников Абхазии, и к мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижней Эшере. Нескончаемым потоком шли люди отдать дань памяти бойцам, зажечь свечи на их могилах. В церемонии возложения приняли участие ветераны, семьи погибших руководство республики и Парламента, многочисленные гости из России и республик Северного Кавказа, Приднестровья, потомки махаджиров, горожане.

«Этот праздник для нас является самым главным, значение которого переоценить невозможно. Это день всенародного ликования. В каждой абхазской семье он отмечается, на этом празднике воспитывается молодое поколение. Я хочу высказать слова благодарности ветеранам, добровольцам, матерям, воспитавшим таких героев На протяжении многих десятилетий и столетий лучшие сыны Абхазии вели борьбу за абхазскую независимость, абхазскую государственность, и эта многолетняя борьба увенчались успехом 30 лет назад», – сказал журналистам президент Аслан Бжания.

Он пожелал народу Абхазии и всем друзьям республики мирного неба.

«Это главное условие для развития государств и народов. Поэтому все наши устремления направлены на обеспечение твердого мира в Абхазии», – подчеркнул глава государства.