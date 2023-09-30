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Абхазия Информ

РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ВЫИГРАЛА ТЕНДЕР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ АЭРОПОРТА В СУХУМЕ

Новости Суббота, 30 сентября 2023 15:38
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РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ВЫИГРАЛА ТЕНДЕР НА РЕКОНСТРУКЦИЮ АЭРОПОРТА В СУХУМЕ

Сухум. 30 сентября 2023. Абхазия-Информ. Российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме, к концу 2024 года должен быть совершен первый рейс, сообщил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы и до своего закрытия в 1993 году мог принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. Ранее озвучивались оценки властей республики, что аэропорт может начать принимать первые рейсы в 2025 году.

«Был тендер, победила российская компания, которая будет заниматься восстановлением аэропорта. К концу 2024 года должен быть совершен первый рейс», – сказал Шамба.

В тоже время он отметил, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) находится под влиянием западных сил, и надежда на то, что она может дать в ближайшее время международный код для аэропорта Сухума, маловероятна.

В связи с этим секретарь Совбеза республики выразил надежду, что рейсы будут совершать российские авиакомпании, которых, по его словам, на данном этапе будет достаточно.

До этого глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба, выступая на I международном туристическом форуме «Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире» в Казахстане, заявил, что международный аэропорт «Сухум» имени Ардзинба планируется открыть в 2025 году.

Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от города. До своего закрытия в 1993 году аэропорт в высокий сезон принимал до 5 тысяч пассажиров в сутки.

В начале сентября Минэкономразвития России сообщило о начале поиска инвесторов с целью реконструкции неработающего аэропорта в Абхазии.

Ранее в Минэкономразвития сообщили о планах восстановить авиасообщение между Россией и Абхазией.

https://ria.ru/20230930/aeroport-1899597891.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 14 раз Последнее изменение Суббота, 30 сентября 2023 15:42

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