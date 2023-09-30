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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАЯВИЛИ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОРЫВА В ОТНОШЕНИЯХ С ГРУЗИЕЙ

Новости Суббота, 30 сентября 2023 15:42
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В АБХАЗИИ ЗАЯВИЛИ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОРЫВА В ОТНОШЕНИЯХ С ГРУЗИЕЙ

Сухум. 30 сентября 2023. Абхазия-Информ. Прорывы в политических отношениях с Грузией сейчас невозможны, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

«Политическая ситуации в Грузии сейчас такая, что ожидать каких-то прорывов в политических взаимоотношениях невозможно, так как там идет очень сложная внутренняя борьба. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем. Могут случиться очень неожиданные события, к которым мы должны быть готовы. Хочешь мира – готовься к войне», – сказал Шамба.

Он подчеркнул, что переговоры о заключении мирного соглашения с Грузией ведутся долгие годы, однако до сих пор грузинская сторона отказывается подписать такой документ.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Суббота, 30 сентября 2023 15:45

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