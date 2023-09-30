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Абхазия Информ

РЕКОНСТРУКЦИЮ ПУНКТА ПРОПУСКА НА ГРАНИЦЕ АБХАЗИИ И РФ НАЧНУТ В 2025 ГОДУ

Новости Суббота, 30 сентября 2023 15:46
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РЕКОНСТРУКЦИЮ ПУНКТА ПРОПУСКА НА ГРАНИЦЕ АБХАЗИИ И РФ НАЧНУТ В 2025 ГОДУ

Сухум. 30 сентября 2023. Абхазия-Информ. Реконструкция автомобильного пункта пропуска «Псоу» на границе РФ и Абхазии начнется в 2025 году, на выполнение необходимых работ потребуется от трех до пяти лет, сообщил в интервью ТАСС президент Абхазии Аслан Бжания.

«Есть поручение главы правительства РФ Михаила Мишустина ведомству, они подготовили проект реконструкции пункта пропуска и должны приступить в 2025 году к реконструкции, с тем чтобы увеличить его пропускные возможности. Это история, которая растянется на три-пять лет», – сказал Бжания.

При этом, по его словам, в последнее время созданы дополнительные возможности для туристов, которые хотят побывать в Абхазии – они могут воспользоваться в том числе железнодорожным и морским транспортом.

«Некоторая разгрузка на границе в этом году была благодаря железной дороге. Была запущена «Ласточка» (до Гагры - прим. ТАСС). Она будет приходить и в Сухум, в связи с этим идут ремонтно-восстановительные работы на вокзале города Гудауты, на днях они завершаются. Мы наладили морское круизное сообщение. Лайнер «Князь Владимир» приходил к нам летом и будет ходить и дальше по графику. Все это тоже разгружает границу на Псоу», – отметил президент Абхазии.

По данным Федеральной таможенной службы России, в отдельные периоды летом 2023 года пассажирский трафик на автомобильном пункте пропуска в Адлере на границе РФ и Абхазии превышал его пропускную способность в семь раз. Как сообщали в пресс-службе ФТС, пиковая нагрузка на пункт приходилась на выходные дни, когда трафик превышал 11 тыс. автомобилей.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Суббота, 30 сентября 2023 15:50

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