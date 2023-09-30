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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ВЫСТУПИЛА ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Новости Суббота, 30 сентября 2023 15:50
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АБХАЗИЯ ВЫСТУПИЛА ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 30 сентября 2023. Абхазия-Информ. Абхазия выступает за продолжение Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, несмотря на то, что прошедшие более 50 раундов не привели к подписанию документа о неприменении силы со стороны Грузии, сообщил в интервью ТАСС президент Абхазии Аслан Бжания.

«Уже более 50 раундов международных дискуссий состоялось, но пока, к сожалению, не удалось достичь подписания документа, обязывающего стороны не применять силу при решении межгосударственных вопросов. <…> Разговаривать надо в любом случае, вне всякого сомнения, какой бы длительный характер это ни носило <...>. Мы доносим свою правду, наша позиция справедлива, поэтому мы будем разговаривать», – сказал Бжания.

Он добавил, что при этом не подлежит обсуждению независимый статус Республики Абхазия.

«Мы хотим жить и иметь нормальные добрососедские отношения со всеми соседями, в том числе и с Грузией. Если не брать во внимание президента, остальные руководители Грузии по тому, как они ведут себя в нынешней острой ситуации прагматики, и я не исключаю, что дискуссии в Женеве могут к чему-то привести. Думаю, что они понимают, что мир – это условие для развития и Абхазии, и Грузии», отметил Бжания.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 30 сентября 2023 15:59

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