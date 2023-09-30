АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Иахьа иазгәаҳҭоит аԥсуаа зегьы ҳзы аҵак ду змоу, иԥшьоу Аиааира ду амш!

30 шықәса раԥхьа ҳаибашьцәа-гәымшәақәа ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа Аԥсны иалцаны, Егры аҳәааҟны Аиааира абираҟ ахадыргылеит!

Аиааиреи ахақәиҭреи рымш ҳажәлар зегьы анеицгәырӷьо иамшныҳәоуп, аха уи иацуп алахьеиқәрагьы.

1992 шықәса нанҳәамза 14 рзы бџьарла еиқәных Аԥсны иалалаз аӷа игәҭакы наӡазҭгьы, ашәарҭара иҭагылоз Аԥсуа ҳәынҭқара мацара акәмызт. Усҟан аҟазаареи аҟамзаареи ирыбжьагылан аԥсуа жәларгьы. Аха ҳаибашьцәа гәымшәақәа ирыбзоураны еиқәырхоуп ҳажәлар, еиҭашьақәыргылоуп Аԥсуа ҳәынҭқарра!

Ҳажәлар рзы разҟ дуун иаҳа ианыуадаҩыз аамҭазы Анцәа дахьҳаҭәеишьаз зыԥсадгьыли зыуаажәлари рзы зхы иамеигӡоз, еицҿакны ажәлар зегьы зыгәра ргоз Аԥыза – Владислав Арӡынба! Уи Аԥсны ахьчаразы иажәа аӡәк еиԥш иахаҵгылеит ҳаибшьцәа.

Урҭ ирывагылеит аиашара ҳара ҳганахь ишыҟаз еилызкааз Аԥсны иқәынхо егьырҭ амилаҭқәа рхаҭарнакцәагьы.

Ҳаԥсадгьыл ашәарҭа ианҭагыла ҳхала ҳаанырмыжьит Нхыҵ Кавказ инхо ҳашьцәа, аҳәаанырцә иҟоу ҳџьынџьуаа, убас, Урыстәыла ахаҭарнакцәа.

Аԥсны Арбџьар мчқәа аԥҵан аибашьра анцоз ашықәсқәа рзы. Урҭ напхгара рырҭон Владислав Арӡынба ивагылаз Сулҭан Сосналиев, Сергеи Дбар, егьырҭ ар рыдҵаҟаҵаҩцәа.

Ҳарҭ, аԥсуа жәлар лымкаала ҳахӡыӡаалароуп шьала иаагоу ахақәиҭра, иҳахьчалароуп иаҳгаз Аиааира ду!

Акыр иаԥсоу аветеранцәа! Шәара ишәыбзоураны иахьа ҳанхоит ҳанҵуеит зхы иақәиҭу Аԥсуа ҳәынҭқарраҟны, ҳаԥсадгьыл иқәыҩуеит ҳбызшәа. Шәара иаашәырԥшыз афырхаҵара ҿырԥшыганы иҟоуп изызҳауа абиԥаразы.

Иахьа лымкаала иҭабуп ҳәа шәасҳәоит ҳаибашьцәа гәымшәақәа Аԥсадгьыл абзиабара, уи ахақәиҭразы ахамеигӡара рылазааӡаз анацәеи абацәеи!

Даара игәышьҭыхгоуп даргьы ҳаргьы иаҳзеиԥшу аныҳәа рхы аладырхәырц иахьаҳзааз аиҩызара ҳзызуа, есқьынгьы иҳадгылоу ареспубликақәа рнапхгаҩцәа, хатәгәаԥхарала еибашьуаз ҳашьцәа, мшын нырцәынтәи ҳџьынџьуаа.

Ҳаҭыр зқәу сыуаажәлар!

Гәык-ԥсык ала ишәыдысныҳәалоит Аиааира ду амш!

Нагӡара ақәзааит Аԥсуа ҳәынҭқарра! Аизҳара рымазааит аԥсуа жәлар, иҟазааит еснагь ҳадгьыл аҟны аҭынчра!

Шьардаамҭа Аԥсныра!

Дорогие сограждане! Дорогие ветераны! Дорогие гости!

Сегодня Республика Абхазия отмечает 30-ю годовщину со Дня Победы и Независимости! В этот день тридцать лет тому назад государственный флаг Республики Абхазия был водружен на государственной границе на берегу реки Ингур.

Наш народ пережил страшную, кровопролитную войну, которая унесла жизни тысяч человек. Победа в Отечественной войне определила ход новейшей истории Абхазии. Когда 14 августа 1992 г. войска Госсовета Грузии вторглись в пределы Республики Абхазия, грузинское руководство угрожало физической расправой всему абхазскому народу. Вооруженные бронетехникой, авиацией и артиллерийскими установками, захватив Сухум и заняв Гагру, оккупировав часть территории Абхазии, грузинские войска принялись грабить дома и учреждения, учинять внесудебные расправы, всеми способами демонстрируя ненависть, нести смерть мирным гражданам.

Этому террору подверглись не только абхазы, но и представители других национальностей, проживающих в Абхазии. Опьяненные властью оружия, ослепленные ненавистью, отравленные идеологией крайнего национализма, захватчики стремились стереть с лица Земли все, что связано с историей и культурой абхазского народа. Ими были разграблены музеи, театры, научные учреждения, взорваны памятники, сожжен государственный архив с ценными историческими документами.

Это не было эпизодом гражданской войны, как об этом принято говорить в современной Грузии. Это было целенаправленное движение на уничтожение целого народа, включая его историко-культурное, духовное и материальное наследие. Спустя 30 лет после войны никто в Грузии так и не понес наказания за совершенные преступления.

В те страшные дни августа 1992 года народ Абхазии принял единственно возможное в сложившейся ситуации решение – дать отпор агрессору, ценой жизни или смерти. Абхазский народ не остался одиноким перед лицом врага. Рядом со сражающейся Абхазией встали добровольцы с Северного Кавказа, Юга России и многих других российских регионов, а также Ближнего и Дальнего зарубежья. Уже 15 августа 1992 года, на второй день войны, в Гудауту прибыла первая группа добровольцев из Северного Кавказа во главе с Султаном Сосналиевым.

Я хочу поприветствовать находящихся сегодня здесь ветеранов из числа добровольцев. 30 лет назад вы откликнулись на нашу беду, и не жалея собственных жизней стали плечом к плечу рядом с нами. Ваш вклад в Победу неоценим, и сегодня мы говорим вам спасибо. Низкий поклон всем добровольцам!

18 августа 1992 года Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял Указ о создании Государственного Комитета Обороны во главе с выдающимся сыном абхазского народа Владиславом Ардзинба. Военными вопросами госкомитета обороны занимались Султан Сосналиев, Алик Айба и ряд других товарищей. В руках ГКО сосредоточилась вся полнота власти по обороне Республики Абхазия.

К этому времени сложная ситуация сложилась в Восточной Абхазии, отрезанной от остальной части Республики, где вооруженное охотничьими ружьями народное ополчение сумело оказать сопротивление и отстоять г. Ткуарчал. Командование ополчением организовал Аслан Зантария. Параллельно шло формирование Гумистинского и Гагрского фронтов. Командующим Гумистинским фронтом был Мушни Хварцкия, Гагрским фронтом – полковник Сергей Дбар. Все, кого мы сегодня называем поименно – это лучшие сыны абхазского народа, отмеченные высоким званием Героя Абхазии.

3 октября 1992 года Абхазские вооруженные формирования совместно с добровольческими отрядами перешли в наступление и освободили г. Гагру, а 6 октября всю Северо-Западную часть Абхазии. Это была первая крупная победа, которая показала, что врага можно сломить и дала надежду всему народу Абхазии.

В последующем были предприняты другие крупные наступательные операции, в январе и марте 1993 года. И хотя эти военные операции были неудачными, они содействовали приобретению личным и командным составом опыта ведения боевых действий. Так, уже в в июле 1993 года была проведена успешная широкомасштабная наступательная операция с высадкой в селе Тамыш морского десанта из Гудауты. Это позволило нанести сокрушительный удар по противнику на Гумистинском фронте, захватить ряд стратегических высот и населенных пунктов севернее Сухума. 16 сентября 1993 года началась операция Вооруженных сил Абхазии по освобождению оккупированных врагом территорий. 27 сентября был освобожден Сухум, и уже 30 сентября 1993 года 12-тысячная группировка войск Госсовета Грузии была разгромлена.

В результате войны экономике и инфраструктуре Абхазии был нанесён колоссальный ущерб – были разрушены объекты социальной инфраструктуры, предприятия, курортные объекты, коммуникации, жилой фонд. Экономический ущерб, нанесённый Абхазии составил свыше от 11 млрд долларов США. В войне погибли порядка трёх тысяч бойцов и командиров Вооружённых сил Абхазии, существенными были потери среди мирных жителей.

В этот день несмотря, на радость Победы, мы вспоминаем всех, кто приближал ее ценой собственной жизни. К сожалению, тысячи матерей так и не дождались прихода своих сыновей с поля боя. Сегодня я хочу выразить слова сочувствия и благодарности всем матерям – ваша потеря была не напрасной. Ваши сыновья и дочери дали возможность свободной жизни всем детям Абхазии, всему народу Абхазии.

В течение пяти лет после завершения войны Абхазия существовала в условиях жестокой блокады как со стороны шеварднадзевской Грузии, так и со стороны ельцинской России. С приходом к власти в Российской Федерации Владимира Путина начался процесс постепенного восстановления трансграничных хозяйственных и транспортных связей Абхазии с Россией.

Абхазская государственность имеет 1200-летнюю историю. На протяжении столетий народ Абхазии боролся за свою независимость. Становление Республики Абхазия в послевоенный период стало закономерным продолжением процесса восстановления абхазской государственности в ХХ веке, основы которой были заложены выдающимся национальным и государственным деятелем Нестором Лакоба. Именно его усилиями была создана Советская Социалистическая Республика Абхазия, заложена основа ее хозяйственно-экономического уклада, сформирован облик современных городов и курортов, обозначен курс на стратегическое сближение с РСФСР. К сожалению, ряд несправедливых, ошибочных решений в советский период низвели положение Абхазии до автономии в составе ГССР, привели к демографическому перекосу и создали очаг напряжения, что впоследствии сформировало абхазско-грузинский этнополитический конфликт, и в конечном итоге привело к войне.

С началом процесса распада СССР народ Абхазии усилил борьбу за восстановление утраченной им государственной независимости. Принятие 25 августа 1990 г. Верховным Советом Абхазии «Декларации о государственном суверенитете» явилось первым шагом к ее воссозданию. 23 июля Верховный Совет Абхазии принял постановление о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и о восстановлении действия Конституции ССР Абхазии 1925 года, суверенный статус Республики Абхазия. Конституция Республики Абхазия, принятая Верховным Советом Республики Абхазия 26 ноября 1994 г., явилась правовым оформлением уже созданного независимого государства - Республики Абхазия (Апсны). 3 октября 1999 г. на референдуме абсолютное большинство граждан высказалось в поддержку государственного суверенитета Республики Абхазия.

Это достижение абхазского народа, ценой которой явились разрушительные последствия войны, страшная блокада, тотальное разрушение экономики и инфраструктуры поставило перед руководством Республики Абхазия в послевоенный период практически невозможную задачу по восстановлению мирной жизни в условиях тотальной нехватки сил и средств. Эта задача была выполнена. Военные авантюры Грузии в 1998 и 2001 годах были отбиты абхазской стороной.

В январе 2005 г. президентом Абхазии был избран Сергей Багапш, под руководством которого продолжился курс на восстановление разрушенной экономики и инфраструктуры, началось активное восстановление хозяйственно-экономических связей с Российской Федерацией. После вооруженной агрессии режима М.Саакашвили в Южной Осетии и осуществленной Россией операцией по принуждению Грузии к миру, 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Республики Абхазия. Признание со стороны России стало поворотным событием в истории народа Абхазии, получившего возможность для безопасного мирного развития и гарантии сохранения независимой государственности. В сентябре 2008 г. между Абхазией и Россией был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заложивший договорно-правовой фундамент абхазо-российских межгосударственных отношений.

Последующие признание суверенитета Республики Абхазия со стороны стран-членов ООН, таких как Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия, установление контактов с руководством Республики Беларусь стали закономерным продолжением политики на укрепление государственного суверенитета в стратегическом союзе с Российской Федерацией. Республика Абхазия высоко ценит формирующиеся отношения с признавшими нас странами.

Что касается взаимоотношений Республики Абхазия с Республикой Грузия, то очевидным фактом является то, что для нее российское признание Абхазии стало национальной катастрофой. Грузия при поддержке своих союзников до сих пор изобретает всё новые и новые политико-правовые, дипломатические и информационно-пропагандистские инструменты вроде концепции так называемой «российской оккупации», и европейская политика «непризнания», чтобы нивелировать ценность и пользу признания и сотрудничества Абхазии с Россией и другими странами. В Грузии до сих пор не желают взять на себя ответственность за преступное решение 14 августа 1992 года, подписать юридически обязывающий договор о неприменении силы и приступить к установлению добрососедских отношений с Республикой Абхазия.

Однако, историческая правда на стороне Абхазии, и мы полны уверенности, что на нашем пути становления суверенитета и независимости нет непреодолимых препятствий. В тесном союзе со всеми сторонниками справедливости Абхазия стремится участвовать в формировании новой архитектуры безопасности, основанную на взаимном признании и уважении. Приверженность к развитию региональных и международных связей, к укреплению стратегических союзнических отношений с Российской Федерацией остается незыблемой.

Народ Абхазии победил в войне, победит и в мирной жизни. Мы и впредь будем созидать, а не разрушать. Мы восстанавливаем свои города и курорты, мы продолжим строить дороги и коммуникации, мы восстановим и откроем воздушные и морские порты для международного сообщения, мы сделаем все, что в наших силах для достойной жизни нас и наших детей. Испокон веков народ Абхазии славился традициями гостеприимства. Это –важнейшее нематериальное наследие абхазского народа, которое мы намерены развивать и превратить в национальный бренд. Индустрия гостеприимства, готовность и способность с радостью встречать гостей и делиться с ними возможностью прикоснуться к красотам нашей страны, впитать ее традиции, наполниться силой ее природы – вот фундамент, на которой выстраивается здание независимой Республики Абхазия.

30 лет свободной жизни – это лучшее доказательство того, что жертвы войны были не напрасными. Каждый погибший в этой войне дал возможность жизни нашим детям сегодня, тем, кто унаследует Абхазию и будет развивать ее в будущем.

Мы безмерно благодарны всем вам, нашим друзьям, которые сделали возможным этот день. Каждый раз, выбирая справедливость, а не зло, выбирая созидание, а не разрушение, вы оказываетесь рядом с нами, а мы – рядом с вами. Наша Победа – это результат нашего выбора, правильного выбора между злом разрушения и добром созидания.

Вновь поздравляю весь народ Республики Абхазия, всех ветеранов, добровольцев, всех друзей нашей страны с этим замечательным праздником! С Днем Победы и Независимости!»