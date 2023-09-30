В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ МОСТ

Сухум. 30 сентября 2023. Абхазия-Информ . Сегодня в Сухуме состоялось торжественное открытие нового моста. Это мост через реку Басла, связывающий набережную Мухаджиров с территорией бывших санаториев Московского военного округа Министерства Обороны РФ «МВО» и «ПВО».

Мост построен за кратчайшие сроки, за счет средств частного инвестора Михаила Сичинава. Теперь, по словам предпринимателя, люди гуляя по Набережной могут посещать и территорию санаториев. Протяженность набережной увеличилась на один километр.

Это третий мост через реку Басла. Есть легендарный «Красный мост» и «Белый» мост, у дороги на ул. Чанба.

Для справки: Красный мост — мост в Сухуме. Перекинут через реку Басла, введённый в эксплуатацию в 1951 году. К мосту ведут следующие улицы: улица Читанава и улица Акиртавы. Название свое получил от того, что был покрашен в красный цвет. На мосту располагаются две пешеходные зоны и трехполосная автомобильная дорога.