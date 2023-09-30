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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕЛЕГАЦИЙ, ПРИБЫВШИХ В АБХАЗИЮ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

Новости Суббота, 30 сентября 2023 16:20
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕЛЕГАЦИЙ, ПРИБЫВШИХ В АБХАЗИЮ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

Сухум. 30 сентября 2023. Абхазия-Информ. Глава государства Аслан Бжания принял в Администрации Президента делегации, прибывшие в Абхазию 30 сентября на празднование Дня Победы и Независимости.

В праздничных юбилейных мероприятиях принимают участие делегации Южной Осетии, Северной Осетии – Алании, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Чеченской Республики, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Крым, Ленинградской области.

Президент, приветствуя гостей, выразил слова благодарности от имени народа Абхазии.

«Я очень рад, что вы сегодня вместе с нами. На протяжении многих лет мы ощущали вашу поддержку. Поддержку народов, которые вы сегодня представляете. Этот праздник великой победы народа Абхазии во многом состоялся благодаря тому, что представители ваших народов вместе с нами отстаивали независимость и свободу нашей родины. Абхазия всегда будет ждать вас, и вы всегда можете считать ее своим домом», – сказал Аслан Бжания.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 30 сентября 2023 16:25

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