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Абхазия Информ

БЖАНИЯ ЗАЯВИЛ, ЧТО ДЕФИЦИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИИ СОХРАНИТСЯ

Новости Суббота, 30 сентября 2023 16:28
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БЖАНИЯ ЗАЯВИЛ, ЧТО ДЕФИЦИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИИ СОХРАНИТСЯ

Сухум. 30 сентября 2023. Абхазия-Информ. Абхазия в зимний период может столкнуться с дефицитом электроэнергии и рассчитывает на помощь РФ, однако кризисной ситуации с многочасовыми отключениями электричества власти республики не допустят, сообщил в интервью ТАСС президент Абхазии Аслан Бжания.

«Да, осенью и зимой мы будем испытывать дефицит и будем просить российское руководство о том, чтобы они обеспечили нам переток. Но это еще не энергокризис, это определенные сложности. Кризис – это когда по 10-15 часов отключают электричество, как это было некоторое время назад в Грузии, в Армении. <…> Мы сделаем все, чтобы ситуация в энергетике не дошла до кризиса, но это та отрасль, которая нуждается в крупных инвестициях. И изменения в ней не могут произойти в течение одного или двух лет», – сказал Бжания.

Он отметил, что власти страны были вынуждены поднять тариф на электроэнергию, поскольку этого требуют соображения экономики, а энергетическая отрасль нуждается в модернизации. При этом, по словам президента, в этом году энергопотребление в республике в целом было сокращено более чем на 100 млн кВт·ч.

«Во-первых, благодаря системе внедрения счетчиков, во-вторых - ведется борьба с незаконным майнингом криптовалюты. На прошлой неделе две крупные фермы были ликвидированы в Ткуарчале и Сухуме», – добавил собеседник агентства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 30 сентября 2023 16:34

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