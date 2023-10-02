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ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
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Абхазия Информ

В АГУ ПРОЙДУТ ШАМБОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Новости Понедельник, 02 октября 2023 07:09
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В АГУ ПРОЙДУТ ШАМБОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Сухум. 2 октября 2023. Абхазия-Информ. Сегодня в 11:00 в актовом зале АГУ проводится 1-я Международная научно-практическая конференция на тему: «Национальные правовые системы и современный миропорядок», посвященная 85-летию со дня рождения абхазского и российского общественно-политического деятеля, доктора юридических наук, профессора Тараса Мироновича Шамба» (Шамбовские чтения).

Данное мероприятие будет проводиться на базе Абхазского государственного университета совместно с Академией наук Республики Абхазия, Всемирным абхазо-абазинским Конгрессом, Российским Конгрессом народов Кавказа, Московской абхазской диаспорой.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 02 октября 2023 07:12

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