В АГУ ПРОЙДУТ ШАМБОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Сухум. 2 октября 2023. Абхазия-Информ. Сегодня в 11:00 в актовом зале АГУ проводится 1-я Международная научно-практическая конференция на тему: «Национальные правовые системы и современный миропорядок», посвященная 85-летию со дня рождения абхазского и российского общественно-политического деятеля, доктора юридических наук, профессора Тараса Мироновича Шамба» (Шамбовские чтения).
Данное мероприятие будет проводиться на базе Абхазского государственного университета совместно с Академией наук Республики Абхазия, Всемирным абхазо-абазинским Конгрессом, Российским Конгрессом народов Кавказа, Московской абхазской диаспорой.
Последнее от Super User
- КОМАНДА ДЕВУШЕК «СПАРТАК СУХУМ» – ЧЕМПИОН ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ В Г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ.
- АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНЯЛИ ТРИ ПРИЗОВЫХ МЕСТА В В ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В ГРОЗНОМ
- БЖАНИЯ ЗАЯВИЛ, ЧТО ДЕФИЦИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИИ СОХРАНИТСЯ
- АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕЛЕГАЦИЙ, ПРИБЫВШИХ В АБХАЗИЮ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ
- В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ