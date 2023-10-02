АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНЯЛИ ТРИ ПРИЗОВЫХ МЕСТА В В ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В ГРОЗНОМ

Сухум. 2 октября 2023. Абхазия-Информ . С 30 сентября по 1 октября в г. Грозный Чеченской Республики прошел Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди младших и старших юношей 2008-2014 г.р. в рамках реализации проекта «Спорт против наркотиков». В нем приняли участие 400 спортсменов из Чеченской Республики, Абхазии, Армении, Дагестана, Кабардино-Балкарской Республики и Ингушетии.

Нашу республику на турнире представляли борцы секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и заняли в нем три призовых места.

Чемпионом турнира стал Аристава Леонид. Два третьих места у Лежия Никиты и Допуа Данилы. Свою победу в турнире спортсмены посвятили 30-летию Дня Победы в Отечественной Войне Народа Абхазии 1992-1993 гг. и Дню Независимости Республики.

Тренерский состав команды: Берая Игорь, Хашба Мераб, Алабян Навик.