КОМАНДА ДЕВУШЕК «СПАРТАК СУХУМ» – ЧЕМПИОН ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ В Г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ.

Сухум. 2 октября 2023. Абхазия-Информ . Завершился открытый турнир по баскетболу муниципального образования Славянского района «Золотая Осень» среди девушек 2012 г.р. и моложе, который прошел в г. Славянск-на-Кубани. В нем приняли участие четыре команды: «Ростов», «Ростов 2», «Славянск на Кубани» и «Сухум Спартак».

Турнир проходил по круговой системе и все команды сыграли друг с другом.

Сухумская команда провела три игры, во всех трёх матчах одержав безоговорочную победу, вышла в лидеры. Таким образом, команда «Спартак Сухум» стала чемпионом открытого турнира по баскетболу муниципального образования Славянского района «Золотая Осень».

А лучшим игроком турнира признана баскетболистка команды «Спартак Сухум» Гунба Наала.

Тренер команды – мастер спорта по баскетболу, главный тренер по баскетболу РА, многократный чемпион Абхазии и Кубка Абхазии, серебряный призер ЮФО Гущин Николай.