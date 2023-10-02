О ЛЮДЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ – ЗАБЫЛИ?

Сухум. 2 октября 2023. Абхазия-Информ. Новый пешеходный мост через реку Басла в Сухуме построен без учета маломобильных групп населения. Об этом заявляют пользователи социальных сетей Абхазии.

В соцсетях недоумевают, что проектировщики моста не учли требования к обеспечению доступной среды. Неравнодушные горожане надеются, что инвесторы, подарившие это новое дорожное сооружение столице, все же адаптируют его для посещения людей с ограниченными физическими возможностями.

30 сентября в день празднования победы народа Абхазии в отечественной войне 1992-1993 гг. торжественно открыт новый мост через реку Басла, связывающий набережную Мухаджиров с территорией бывших российских санаториев министерства обороны РФ «МВО» и «ПВО».

Мост построен за кратчайшие сроки, за счет средств частного инвестора Михаила Сичинава. Протяженность набережной увеличилась на километр.

Это третий мост через реку Басла. Есть т.н. в народе «Красный» и «Белый» мосты.