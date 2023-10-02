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Абхазия Информ

КТО ЗАЖИГАЕТ САЛЮТЫ В НЕБЕ?

Новости Понедельник, 02 октября 2023 07:46
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КТО ЗАЖИГАЕТ САЛЮТЫ В НЕБЕ?

Сухум. 2 октября 2023. Абхазия-Информ. В наше время салютами и фейерверками никого не удивить. Ни одно крупное торжество, праздничные мероприятия   в Абхазии не обходится без цветных вспышек в небе. Единственный обладатель этой редкой в Абхазии специальности – мастер-пиротехник Темур Кецба.

Темур рассказал «Абхазия-Информ» о том, как начинал свое хобби и почему это увлечение, помимо его основной деятельности, переросло в творческую работу.

Начинал свою предпринимательскую деятельность Темур Кецба с магазина мобильных телефонов. Для обновления товара ему приходилось часто выезжать в РФ, и любовь к фейерверкам, приводила его на склад бытовой пиротехники. Привезенную пиротехнику Темур благополучно поджигал на улице, в безопасном для этого красочного зрелища месте, радуя детишек и прохожих горожан.

Темур признается, что удовольствие от зрелища, сделанного собственными же руками, его привлекало больше, и он решил заняться этим делом в серьез.

Его это так увлекло и заинтересовало, что в 2012 году Кецба прошел обучение в Центре обучения пиротехников «ИНТЭП» в городе Сергиев Посад Московской области. После теоретических занятий, Темур проходил практику уже в г. Саранске (Мордовия), участвуя в организации больших фейерверков в разных административных районах города.

Первый большой салют, под названием «Фестивальный» был сделан Темуром Кецба в Сухуме на 20-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. По его словам, на такие крупные по масштабу празднества нужно делать именно «фестивальный» вид салюта.

«Мне было сложно, но я справился. Тогда у меня не было специального технического оборудования, что-то пришлось искать, что-то докупать, залезть и в долги. Но оно этого стоило!» – вспоминает собеседник агентства.

Тогда вместо запланированных по времени салюта 10 минут, получилось 8. В этот вечер никто этого не заметил, кроме телеоператора Абхазского телевидения.

В тот день, 30 сентября, по приглашению Темура Кецба, в Сухум приехали его коллеги из Мордовии, которые помогли организовать в небе праздничное действо.

Сегодня единственная проблема для создания качественного и красочного пиротехнического продукта – это доставка компонентов. Трудности связаны с перевозкой пожароопасных и взрывоопасных веществ для салютов. С другой стороны, на сегодняшний день создавать салют проще, поскольку пиротехнические шары можно приобрести в РФ уже готовыми.

Темур Кецба обладает официальной лицензией РФ на этот вид деятельности.

Создание пиротехнической композиции – это определенный слаженный процесс, с компьютерным запуском. Каждый салют программируется на компьютере, 3-Д модель которого заранее согласовывается с заказчиками. Также обговаривается место запуска салюта и безопасность.

В основном заказчики высотных фейерверков – городские администрации, но в последнее время Кецба сотрудничает только с Администрацией г. Сухум.

Темур вспоминает о своем первом новогоднем салюте в Сухуме. Идею отмечать Новый год на главной площади страны озвучили в бытность главы Администрации г. Сухум Алиаса Лабахуа.

«Я помню, как Алиас Михайлович сказал мне: «Давай попробуем!».

Заказ столичной администрации был выполнен, салют украсил в 12:00 небо над площадью Свободы, но горожане не пришли в столь поздний час.

На площади были я и трое сотрудников ГАИ», – сказал Кецба.

Постепенно эта традиция прижилась и сегодня развивается, теперь трудно представить в Абхазии новогоднюю ночь без народных гуляний и салютов.

Бывают и частные заказчики масштабных салютов. Темур Кецба подчеркнул, что постепенно люди перестают на праздники стрелять от радости из всех видов боевого оружия, предпочитая запустить качественный пиротехнический арсенал. «Мы к этому долго шли!», – заметил собеседник агентства.

Теперь в Абхазии в торговой сети можно приобрести разного рода качественной пиротехники, которую производят в РФ, Китае и Польше.

Темур Кецба поднял проблему безопасного поведения с пиротехникой, соблюдения безопасного расстояния и др.

Лично он этим летом столкнулся с проблемой серьезного ожога, полученного во время изготовления очередного салюта. В эти дни стояла сильная жара, которая привела к детонированию пиротехнических веществ в кабинете. Слава богу все обошлось удачно.

«Наверное, я и сам виновен, не соблюдал правила безопасности. Было переутомление на работе и моя спешка», – говорит мастер-пиротехник.

«Сегодня, я уже не единственный пиротехник в республике. Уже есть группа молодых людей, которые также решили заниматься профессионально этим интересным творческим делом. Сегодня я им помогал с оборудованием. Видно, что они хотят учиться и уже практикуют свое дело, но пока существуют какие-то моменты уточнения в работе, пока не все складывается, но у них есть перспектива», – сказал Темур Кецба.

Мастер отметил недавнюю красочную работу, начинающих пиротехников сделанный на день города в г. Очамчыра.

Темур Кецба желает начинающим стать настоящими мастерами пиротехнического искусства.

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