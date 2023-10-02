2 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА ГАГРА ОТ ВОЙСК ГОССОВЕТА ГРУЗИИ
Сухум. 2 октября 2023. Абхазия-Информ. 2 октября 1992 года Абхазские вооруженные формирования совместно с добровольческими отрядами перешли в наступление и освободили г. Гагра.
В 6 утра начался бой за город, около 9 утра взят вокзал, к полудню абхазы освободили центр Гагры.
В 15 часов начались грузинские бомбардировки сел Гудаутского района, около 16 часов был нанесен бомбовый удар по Гагре.
Вечером 2 октября Гагра была освобождена от грузинских оккупантов, а 6 октября – вся северо-западная часть Абхазии.
Это была первая крупная победа абхазских войск.
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