2 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА ГАГРА ОТ ВОЙСК ГОССОВЕТА ГРУЗИИ

Сухум. 2 октября 2023. Абхазия-Информ. 2 октября 1992 года Абхазские вооруженные формирования совместно с добровольческими отрядами перешли в наступление и освободили г. Гагра.

В 6 утра начался бой за город, около 9 утра взят вокзал, к полудню абхазы освободили центр Гагры.