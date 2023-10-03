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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ В СОЧИ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ СЕРГЕЕМ ЛАВРОВЫМ

Новости Вторник, 03 октября 2023 13:27
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ В СОЧИ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ СЕРГЕЕМ ЛАВРОВЫМ

Сухум. 3 октября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в Сочи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

«Рад встрече. Прежде всего, хотел бы поздравить с важными датами – 15-летием международного признания независимости Республики Абхазия и 30-летием Дня Победы и Независимости Абхазии. Знаю, что прошли масштабные мероприятия, в том числе с участием представителей Российской Федерации.

Вновь хочу подтвердить нашу солидарность в становлении государства Республики Абхазия во всех сферах, включая развитие экономики, социальной сферы, энергетики, и того, что касается взаимодействия на международных площадках. Будем расширять круг признавших независимость Республики Абхазия государств», – сказал Сергей Лавров, приветствуя Аслана Бжания.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил благодарность Аслану Бжания за постоянно оказываемую помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции на Украине.

«Рассчитываю, что эта поддержка действительно будет способствовать достижению результатов, обозначенных в выступлениях президента Российской Федерации. Сегодня поговорим обо всём этом, в том числе, в контексте других предстоящих у Вас встреч», – сказал С. Лавров.

«Очень рад нашей встрече. Хочу отметить, что наши отношения развиваются динамично. Мы выражаем благодарность руководству Российской Федерации за недавно подписанное соглашение о реализации инвестиционного проекта по восстановлению аэропорта в Сухуме. Для нас это имеет огромное значение – мы к этому шли несколько лет. Хочу выразить слова благодарности за соглашение о двойном гражданстве. Это тоже имеет большое значение, и нашими гражданами документ был воспринят с большим воодушевлением», – сказал президент Абхазии.

Глава государства подчеркнул приверженность руководства и народа Абхазии интеграционным процессам, которые реализуются на постсоветском пространстве по инициативе Российской Федерации. «Мы хотим в этом участвовать, и это соответствует коренным интересам граждан Абхазии», – отметил Аслан Бжания.

Также президент Абхазии заявил о всемерной поддержке специальной военной операции на Украине исходя из существующих возможностей.

«Маски, как говорится, сняты. Недавно мы обратили внимание, что в парламенте Канады чествовали недобитых ветеранов СС. Все предельно ясно, о чем идет речь, с кем имеем дело, поэтому в этом плане вы можете быть уверены, что мы вместе с вами и до конца», – заявил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Абхазии Инал Ардзинба подписали планы консультаций между дипломатическими ведомствами на 2024-2025 годы.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 03 октября 2023 13:37

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