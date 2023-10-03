В ТПП АБХАЗИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ
Сухум. 3 октября 2023. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия состоялась рабочая встреча президента Тамилы Мерцхулава с представителем палаты в ФРГ Вольфгангом Мацке, прибывшим в Абхазию в сопровождении коллег, для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 30-летия Победы и Независимости. Во встрече приняла участие полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба.
Открывая встречу, президент ТПП поблагодарила гостей за интерес, проявленный к Абхазии и желание разделить с жителями Абхазии радость столь значимого события.
На встрече обсуждались изменения геополитической обстановки в международной сфере, обмен опытом по вопросам организации работы представительства ТПП в Германии, а также результаты мероприятий, проведенных представительством палаты Абхазии в ФРГ.
Вольфганг Мацке обязался продолжить работу представительства и поделился с руководством палаты предстоящими планами.
Последнее от Super User
- ПУТИН ВСТРЕТИТСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ АБХАЗИИ
- ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЮВО В АБХАЗИИ ПРИСТУПИЛИ К ПОДГОТОВКЕ НА СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНАЖЕРАХ В ВИРТУАЛЬНОМ БОЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
- СЕРГЕЙ ЛАВРОВ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «АХЬДЗ-АПША» I СТЕПЕНИ
- АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ В СОЧИ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ СЕРГЕЕМ ЛАВРОВЫМ
- НОВЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕНЬ ВОЙНЫ»