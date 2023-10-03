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Абхазия Информ

В ТПП АБХАЗИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ

Новости Вторник, 03 октября 2023 15:23
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В ТПП АБХАЗИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ

Сухум. 3 октября 2023. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия состоялась рабочая встреча президента Тамилы Мерцхулава с представителем палаты в ФРГ Вольфгангом Мацке, прибывшим в Абхазию в сопровождении коллег, для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 30-летия Победы и Независимости. Во встрече приняла участие полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба.

Открывая встречу, президент ТПП поблагодарила гостей за интерес, проявленный к Абхазии и желание разделить с жителями Абхазии радость столь значимого события.

На встрече обсуждались изменения геополитической обстановки в международной сфере, обмен опытом по вопросам организации работы представительства ТПП в Германии, а также результаты мероприятий, проведенных представительством палаты Абхазии в ФРГ.

Вольфганг Мацке обязался продолжить работу представительства и поделился с руководством палаты предстоящими планами.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 03 октября 2023 15:25

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