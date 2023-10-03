В ТПП АБХАЗИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ

Сухум. 3 октября 2023. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия состоялась рабочая встреча президента Тамилы Мерцхулава с представителем палаты в ФРГ Вольфгангом Мацке, прибывшим в Абхазию в сопровождении коллег, для участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 30-летия Победы и Независимости. Во встрече приняла участие полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба.