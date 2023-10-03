ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЮВО В АБХАЗИИ ПРИСТУПИЛИ К ПОДГОТОВКЕ НА СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНАЖЕРАХ В ВИРТУАЛЬНОМ БОЕВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Сухум. 3 октября 2023. Абхазия-Информ . Танковые экипажи и операторы противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТУР) военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к тренировкам на современных компьютерных тренажерах.

Танкисты Т-72Б3 и операторы ПТУР «Штурм-С» базы проходят обучение на современных тренажерах на базе компьютеризованного комплекса, эмитирующего боевое пространство.

Программное обеспечение тренажеров формирует для обучаемого виртуальное боевое пространство, с учетом расстояний до цели, времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

Тренажеры для танкистов позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 различных мишеней – танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и др. цели.

Для операторов ракетных комплексов на мониторах отображаются траектория полета ракеты, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, а также действующие на оператора помехи – засветка, звук, задымление и др.

Благодаря применению современных тренажеров военнослужащие круглогодично могут учиться и совершенствовать свою боевую выучку по должностной специальности, без расхода боеприпасов, моторесурсов и горюче-смазочных материалов.

Также возможности тренажера позволяют инструктору в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, поддерживать с ними связь и моделировать обстановку.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.