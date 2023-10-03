ПУТИН ВСТРЕТИТСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ АБХАЗИИ
Сухум. 3 октября 2023. Абхазия-Информ. Президент России Владимир Путин 4 октября проведёт переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжания, сообщили в Кремле.
«Состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания», – говорится в сообщении.
Путин обсудит с Бжания, который будет находиться в России с рабочим визитом, вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях.
В августе российский лидер направил президенту Абхазии телеграмму. В неё Путин поздравил лидера Абхазии с 15-й годовщиной признания независимости республики. Путин подтвердил, что Москва будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении экономических и социальных задач.
Россия 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии.
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