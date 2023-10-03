АБХАЗСКИЙ ХУДОЖНИК КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР ШЕРВАШИДЗЕ-ЧАЧБА – АВТОР ПРОЕКТА ГЕРБА АДР

Конкурс на представление проектов национального гимна, государственного герба и печати, объявленный правительством АДР в январе 1920 года, должен был завершиться 1 мая 1920 года, но так и не получил логического завершения.

После обретения Азербайджаном независимости в 1991 году, был объявлен очередной конкурс на представление проекта герба Азербайджанской Республики. Для этого была создана специальная комиссия, однако ни один представленный эскиз не был одобрен членами парламента, и тогда внимание было обращено к проекту герба АДР, составленному жившим в Баку абхазским князем Александром Шервашидзе-Чачба.

Оригинальная композиция этого герба была сохранена, лишь небольшие детали (пламя, листья дуба и колосья пшеницы) были усовершенствованы художником Рафигом Мамедовым.