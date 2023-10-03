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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЙ ХУДОЖНИК КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР ШЕРВАШИДЗЕ-ЧАЧБА – АВТОР ПРОЕКТА ГЕРБА АДР

Новости Вторник, 03 октября 2023 15:52
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АБХАЗСКИЙ ХУДОЖНИК КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР ШЕРВАШИДЗЕ-ЧАЧБА – АВТОР ПРОЕКТА ГЕРБА АДР

Сухум. 3 октября 2023. Абхазия-Информ. Проект герба Азербайджанской Демократической Республики, был выполнен в 1920 году абхазским художником князем Александром Шервашидзе-Чачба.

Конкурс на представление проектов национального гимна, государственного герба и печати, объявленный правительством АДР в январе 1920 года, должен был завершиться 1 мая 1920 года, но так и не получил логического завершения.

После обретения Азербайджаном независимости в 1991 году, был объявлен очередной конкурс на представление проекта герба Азербайджанской Республики. Для этого была создана специальная комиссия, однако ни один представленный эскиз не был одобрен членами парламента, и тогда внимание было обращено к проекту герба АДР, составленному жившим в Баку абхазским князем Александром Шервашидзе-Чачба.

Оригинальная композиция этого герба была сохранена, лишь небольшие детали (пламя, листья дуба и колосья пшеницы) были усовершенствованы художником Рафигом Мамедовым.

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Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 03 октября 2023 15:58

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