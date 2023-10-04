СУХУМСКОМУ КАФЕДРАЛЬНОМУ СОБОРУ ПРЕПОДНЕСЛИ В ДАР ИКОНУ «СОБОР АБХАЗСКИХ И ТАМБОВСКИХ СВЯТЫХ»

Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. Представители администрации Тамбовской области преподнесли в дар Сухумскому кафедральному собору икону «Собор абхазских и тамбовских святых». Торжественная церемония передачи иконы состоялась во вторник, 3 октября. Данная акция приурочена 30-летию Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-193 гг.

Делегацию Тамбова представляли: и.о. заместителя главы Тамбовской области Оксана Леонгард, глава Петровского района Тамбовской области Сергей Ефанов, глава администрации города Котовска Алексей Плахотников, заместитель главы администрации города Котовска Дмитрий Галцынов, первый замгендиректора АО «Корпорация развития Тамбовской области» Ирина Безукладова, директор Тамбовского областного краеведческого музея Андрей Чиликин, директор Детской художественной школы №2» им. В. Д. Поленова Михаил Никольский, президент Союза «Тамбовской областной торгово-промышленной палаты» Елена Воронина.

С абхазской стороны в церемонии приняли участие – секретарь Совбеза Абхазии, член Епархиального Совета АПЦ Сергей Шамба, советник президента по вопросам религии Резо Кация, министр культуры Абхазии Даур Кове, министр просвещения республики Инал Габлиа, экс-депутат Сухумского городского собрания Роланд Гамгия, глава Администрации Гулрыпшского района (выпускник Свято-Тихоновского гуманитарного университета, бакалавр теологии) Саид Харазия и начальник аппарата Парламента Вадим Бжания.

Гостей в сухумском православном храме встретил Управляющий Абхазской православной церкви, иерей Виссарион (Аплиа). Он поблагодарил тамбовских гостей за участие в таком благочестивом мероприятии, подчеркнул значимость такого подарка абхазской церкви и выразил признательность создателям иконы. Иерей Виссарион пожелал всем участникам делегации из Тамбова мира и благоденствия.

Икону из Тамбова разместили перед иконостасом собора.

Экс-депутат Сухумского городского собрания, экономист Роланд Гамгия рассказал агентству «Абхазия-Информ» о том, как год с лишним назад возникла идея создания этой иконы. Он уточнил, что в 2011 году Сухуи и Тамбов стали городами-побратимами. Но и ло этого связи развивались по многим направлениям.

По инициативе Роланда Гамгия в Тамбове выступали детские хореографические ансамбли, артисты эстрады, проводились выездные выставки абхазских художников и соревнования спортсменов.

Частый гость Тамбова – Роланд, очень рад тому, что все удалось реализовать с Божьей помощью.

И.о. заместителя главы Тамбовской области Оксана Леонгард, в беседе с кор. «Абхазия-Информ» отметила, с каким трепетом икону из Тамбова доставили в Сухум. Она говорила и о том, какие тесные контакты у городов-побратимов в разных сферах жизнедеятельности.

«Мы с большим трепетом передаем эту икону. Действительно Тамбовскую область связывает очень многое с Абхазией. И когда писалась эта икона, в нее вкладывался особый смысл… Это неразрывная связь святых, которая дает нам духовную силу, духовное знание и укрепляет нашу дружбу. Эта связь, мы подчеркиваем, не просто в социально-экономических вопросах, она, в первую очередь – духовная», – отметила в своем выступлении Оксана Леонгард.

Михаил Никольский, художник-иконописец, директор детской художественной школы №2 им. В.Д. Поленова, член Союза художников России рассказал о том, как создавалась икона тамбовскими мастерами и им лично. Эскиз для неё разработал Михаил Воропаев. Икона выполнена из абхазской липы, а скрепили её тамбовскими шпонками из черешчатого дуба.

Работа выполнена в тамбовской иконописной манере, в которой нет ни капли желтой и синей краски. А финишные слои высветляются малахитовыми оттенками.

Мастер живописи рассказал о том, как после растирки с желтком куриного яйца, краска становится максимально стойкой и не выгорает до 500 лет. В технологии создания иконы – ни капли фальши, только натуральные пигменты и тертые камни. Сусальное золото раскатано в Белгороде. Икона помещена в вызолоченные рамы. По периметру иконы вырезаны 12 голубков абхазской породы – символ 12 лет дружбы между Тамбовом и Сухумом.

В икону вмонтированы мощевики, сделанные тамбовским ювелиром Анатолием Никольским, где всыпана частичка земли Абхазии из пещеры Симона Конанита (Новый Афон) и частичка земли от источника Питирима Тамбовского.

С левой стороны – абхазские святые: Святой Ефстафий Апсильский, Епатий Гангский, Серафим Глинский, святой мученик Василиск, Иоан Златоуст , Симон Кананит, Иона Креститель и Андрей Первозванный.

С правой – тамбовские: Питирим Чудотворец, Архиепископ Лука, Серафим Саровский и другие.

Иерей Виссарион обратился к гостям Абхазской церкви из Тамбова с просьбой передать владыке Брянскому и Севскому Александру (Агрикову) нижайший поклон и передать приглашение приехать в Абхазию.

Иерей утверждает, что в Сухуме сохранилась недвижимость семьи Агриковых, в районе ЖД вокзала на ул. Арцах. Частный дом во время войны был разбомблен, но участок и развалины остались.

«Передайте ему, что у него осталось собственность близкого родственника, родного брата игумена Алексия (Агрикова) владыки – Тихона (в схиме Пантелеймон). Пусть приезжают и занимаются восстановлением дома», – заключил иерей Виссарион.