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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗЦА

Новости Среда, 04 октября 2023 13:54
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В АБХАЗИИ НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗЦА

Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. Трудовые книжки Абхазии выдаются с 5 августа 2021 года, до этого в республике пользовались трудовыми книжками образца Советского Союза, которые в настоящее время тоже являются действительными. Если есть место для заполнения, то эти книжки можно продолжать использовать. Об этом «Абхазия-Информ» сообщил министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба.

Он уточнил, что в Абхазии вначале пользовались трудовыми книжками современного российского образца.

«Это произошло по неизвестной причине и было незаконного, но так как многим внесли записи о трудовой деятельности в российские трудовые книжки, то, в соответствии с порядком ведения и хранения трудовых книжек, записи в трудовых книжках РФ считаются действительными, но в самих трудовых книжках новые записи делать запрещено. Такую книжку можно прикладывать уже к новой трудовой книжке образца Абхазии, который действует с августа 2021 года и все записи во всех организациях, учреждениях считаются действительными. Записи в абхазских трудовых книжках будут считаться действительными и в России при приеме на работу. Если человек потерял трудовую книжку, то ему будет выдан дубликат, но записи в трудовой книжке будут только со дня ее заполнения», – пояснил министр.

Напомним, что Трудовая книжка – это основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Трудовая книжка оформляется при поступлении на работу впервые. Впоследствии трудовая книжка «следует» за работником по всем местам его работы, и каждый работодатель делает в ней соответствующие записи.

В Абхазии с 26 мая 2021 года существует утвержденная Кабинетом министров республики форма трудовой книжки. Каждый экземпляр бланка имеет уникальный номер и вкладыш.

 

Бланки трудовых книжек Республики Абхазия отпечатаны на российском предприятии АО «Гознак». После их изготовления, распоряжением Кабмина 2021 года «О порядке реализации трудовых книжек и вкладышей», Минфин в установленном законодательством порядке передал бланки трудовых книжек и вкладыши РУП «Абхазуниверсалторг» для дальнейшей реализации, установив стоимость: бланк трудовой книжки – 260 руб. вкладыш в трудовую книжку – 100 руб. Далее РУП устанавливает предельный размер торговой наценки от стоимости не выше 30%.

Трудовые книжки и вкладыши реализуются со торговых точках «Абхазуниверсалторга» всем организациям, независимо от форм собственности, на территории Абхазии. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-премьера, министра финансов Владимира Делба.

«В Министерстве соцобеспечения и демографической политики есть Управление по труду и занятости, где юристы и экономисты занимаются разработкой инструкций, подзаконных нормативно-правовых актов и др. Сюда приходят граждане, интересуются, консультируются по поводу трудовых книжек. Тема трудовых книжек – новая для Абхазии и действительно возникает очень много нюансов, коллизий и моментов. По каждому случаю разбираем в министерстве. К нам обращаются работники Отделов кадров разных организаций», – отметила замминистра, выпускница Московской Юридической академии им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Кама Адзинба.

С 2021 года в «Гознаке» напечатано до 50 тысяч трудовых книжек Абхазии и 5 тысяч вкладышей.

На днях Кама Адзинба приняла участие во Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ проходит в РФ 8 год), которая проходила в Образовательном центре «Сириус», в Адлере. В этом году Абхазия впервые была приглашена на этот форум.

«Это большая площадка, на которой обсуждались злободневные вопросы труда, занятости, производственного травматизма, охраны труда и др. Это были форумы, разного рода пленарные заседания, работы в секциях и многое другое. Форум длился четыре дня: мы контактировали с коллегами, прежде всего с представителями Министерства труда России», – сообщила собеседница агентства.

По ее словам, когда участвуешь в таких мероприятиях, понимаешь, насколько Абхазия находится далеко от того, чтобы наладить всю систему, которая бы четко работала, как механизм, в отношении труда и занятости. В каждый отчетный период правительства, президента, всегда хотят получить какие-то цифры по занятости, по трудоустройству, по составу населения, какое количество населения трудоустроено, какая категория граждан считается безработными. И предоставить такие точные данные сложно, из-за отсутствия официальных данных по занятому населению.

«Все, что мы знаем – это со слов людей», – сказала замминистра.

Кама Адзинба напомнила, что в Абхазии нет в чистом виде Биржи труда, где бы регистрировался безработный, для последующего для него подбор работы. Статус «безработного» предполагает выплату пособия по безработице, но из Трудового кодекса Абхазии, который вступил в силу в 2017 году, законодатели умышленно убирали слово «безработный», чтобы министерство не было сопряженным по выплате пособия по безработице.

«Наше государство, к сожалению, пока не имеет такого ресурса, поэтому мы точно не знаем какое население отнести к категории безработных из-за отсутствия персонифицированного учета. Когда есть единая база персонифицированного учета то, тогда даже по пенсионным отчислениям сразу видно, кто отчисляет и куда. В этой сфере много работы на перспективу», - добавила Кама Арзинба.

Информация об инструкции по выдаче и заполнению трудовых книжек вывешена на сайте ведомства https://mso.apsny.land/

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 04 октября 2023 14:06

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