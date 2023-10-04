КИРПИЧИ ИЗ СТЕН СТАРОГО СУХУМСКОГО СОБОРА БУДУТ ПРИМЕНЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА

Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. Во дворе Сухумского кафедрального Собора Благовещения пресвятой Богородицы складированы десятки стеллажей с красным кирпичом. Как уточнил «Абхазия-Информ» советник президента по вопросам религии Резо Кация, эти кирпичи разрушенного в Сухуме здания бывшей бани №3.

В 1937 году советские строители использовали этот строительный материал для городских построек, забрав его с места разрушенного Сухумского кафедрального собора Великого князя Александра Невского. Кирпичи из разбираемого собора тогда пошли на строительство столичной бани и других построек для советского народа.

Резо Кация подчеркнул, что кирпичи из стен старого Сухумского собора будут применены во время строительства нового православного храма Абхазской православной церкви, но место и время начала строительства пока не определено клириками АПЦ.

Для справки: Здание бывшей бани №3, расположенное в Сухуме по улице Воронова, не входило в реестр историко-культурного наследия. В социальных сетях было опубликовано видео демонтажа здания городской бани, что вызвало много споров среди пользователей абхазского сегмента соцсетей.

Сухумский кафедральный собор Великого князя Александра Невского до 1937 года располагался на пересечении Романовского проспекта (ныне – проспект Леона) и Инженерной улицы (ныне – улица Ардзинба), на месте где ныне стоит Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба.

Первоначальная Александро-Невская церковь в Сухуме была возведена в 1864 году. Переулок, на котором стояла церковь, получил название Церковного (впоследствии составил часть улицы Инженерной).

Мысль о постройке в городе более внушительного собора возникла в 1868 году. Тогда же начальник Сухумского военного отдела генерал-майор В. А. Гейман попросил на это пособие от казны. В начале 1870-х годов было ассигновало сорок тысяч рублей, учреждена строительная комиссия, но с отъездом Геймана в 1873 году новый начальник отдела генерал-майор Кравченко пассивно отнёсся к постройке храма, и дело остановилось.

Новый Александро-Невский собор, ставший кафедральным для Сухумской епархии, был отстроен в 1888 году. В соборе хранилась хоругвь Сухумского епархиального Александро-Невского братства. Приписной к собору числилась и кладбищенская Георгиевская церковь.

В 1937 году собор разрушили. Десять лет спустя на его месте был отстроен летний театр Абхазской государственной филармонии.