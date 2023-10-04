МВД ПЕРЕДАНО 640 МЕТРОВ ИСКУССТВЕННОЙ ДОРОЖНОЙ НЕРОВНОСТИ
Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. 11 августа министр внутренних дел Роберт Киут провел встречу с председателем организации «Абаза» Умаром Кончевым, в рамках которой была достигнута договоренность об оказании МВД Абхазии помощи в обеспечении безопасности дорожного движения. 1 октября в республику прибыла фура с искусственной дорожной неровностью, так называемыми «лежачими полицейскими». Всего передано 640 метров дорожной неровности.
Искусственная дорожная неровность изготовлена на Черкесском заводе резиновых технических изделий. Республике ее передали безвозмездно.
Роберт Киут выразил благодарность братскому народу Карачаево-Черкессии за гуманитарную помощь, подчеркнув, что братья-адыги всегда рядом с абхазским народом, как в тяжелые, так и в мирные времена.
Министр отметил важность сотрудничества с братскими народами Северного Кавказа.
Об этом сообщает сайт МВД.
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