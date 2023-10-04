МВД ПЕРЕДАНО 640 МЕТРОВ ИСКУССТВЕННОЙ ДОРОЖНОЙ НЕРОВНОСТИ

Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. 11 августа министр внутренних дел Роберт Киут провел встречу с председателем организации «Абаза» Умаром Кончевым, в рамках которой была достигнута договоренность об оказании МВД Абхазии помощи в обеспечении безопасности дорожного движения. 1 октября в республику прибыла фура с искусственной дорожной неровностью, так называемыми «лежачими полицейскими». Всего передано 640 метров дорожной неровности.