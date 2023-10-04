В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ДЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. Акция за безопасность дорожного движения, организованная Управлением общественной безопасности министерства внутренних дел совместно с отделами образования районных администраций прошла в Гулрыпшском районе.
Сотрудники Госавтоинспекции района совместно со школьниками провели профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
Ребята вручали водителям памятные листовки с призывом соблюдать правила дорожного движения, заботиться о безопасности пассажиров и пешеходов.
Эстафета акции «Дети за безопасность на дорогах!» передана в Сухум.
Об этом сообщает сайт МВД.
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