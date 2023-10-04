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Абхазия Информ

В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ДЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Новости Среда, 04 октября 2023 14:47
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В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ДЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. Акция за безопасность дорожного движения, организованная Управлением общественной безопасности министерства внутренних дел совместно с отделами образования районных администраций прошла в Гулрыпшском районе.

Сотрудники Госавтоинспекции района совместно со школьниками провели профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Ребята вручали водителям памятные листовки с призывом соблюдать правила дорожного движения, заботиться о безопасности пассажиров и пешеходов.  

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Эстафета акции «Дети за безопасность на дорогах!» передана в Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 04 октября 2023 14:49

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