НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ – АЛАНИАДА»

Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. Государственный комитет по делам молодежи и спорта Абхазии проводит прием заявок от претендентов на участие в республиканском Фестивале «Наследники традиций – Аланиада», который пройдет в селе Хетагурово Цхинвальского района.

Программа мероприятий направлена на популяризацию нартского эпоса, возрождение лучших национальных традиций, объединение творческих сил для дальнейшего развития национальной культуры во всех ее проявлениях.

В программу фестиваля войдут: выставка декоративно-прикладного искусства, в котором будут представлены работы в различных техниках; выставка художественных картин «Мир Нартов» – работы могут быть выполнены в любых художественных стилях и любыми художественными материалами; викторина «По страницам нартского эпоса»; национальные спортивные состязания: стрельба из лука, армспорт, метание ядра, перетягивание каната и др.; граффити героев Нартского эпоса; фестиваль национального танца и игры на национальных инструментах.

Заявки принимаются до 10 октября. Более подробную информацию можно узнать по телефону + 7 (940) 721 17 17.