В СУХУМЕ ПОЯВИТСЯ УЛИЦА ИМЕНИ ГЕРОЯ АБХАЗИИ АКИ АРДЗИНБА

Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. Сухумское городское собрание на очередном заседании рассмотрело письмо главы Администрации г. Сухум Беслана Эшба с ходатайством о переименовании улицы имени Чернявского на улицу имени Салыбея Зосимовича Ардзинба.

В письме мэра от 11 августа 2023 года, в частности, отмечается: «В преддверии празднования 30-летия Победы и Независимости Республики Абхазия в Администрацию города Сухум обратились министр обороны Абхазии В. Ануа, председатель политической партии «Амцахара» А. Цугба, а также граждане с ходатайством о переименовании улицы им. Чернявского, на которой они проживают, на «улицу имени Салыбея Ардзинба» в честь Героя Абхазии, кавалера ордена Леона, активного участника Народного форума, первого военного коменданта города Сухум».

Как рассказал председатель Горсобрания Дмитрий Осия, письмо в столичную администрацию подписали практически все жители небольшой по протяженности и населенности улицы Чернявского. Он подчеркнул, что имя Чернявского останется на карте города, так как переименуют улицу, а переулок, который находится там же, по-прежнему будет носить имя краеведа, натуралиста-зоолога Владимира Чернявского.

Осия заметил, что батальон, которым командовал Салыбей (Ака) Ардзинба, участвовал в боях на Сухумской горе при освобождении столицы во время Отечественной войны народа Абхазии, поэтому символичен выбор места, где отныне будет улица имени Героя Абхазии.

Депутаты СГС единогласно проголосовали за переименование улицы.

Салыбей (Ака) Зосимович Ардзинба – один из основателей общественно-политического движения «Амцахара», Герой Абхазии.

Родился 6 февраля 1957 г. в с. Дурипш Гудаутского района.

В 1973 г. окончил Дурипшскую среднюю школу.

В 1975 – 1978 гг. служил в Военно-Морском Флоте СССР в Севастополе на подводной лодке, акустик.

В 1978 – 1992 гг. занимался бизнесом.

В 1980 – 1982 гг. учился в Батумском торговом техникуме.

В 1988 – 1992 гг. – активный участник Народного форума Абхазии.

С началом грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. вместе с С. Дбар, М. Хварцкия, Г. Агрба сформировал Гумистинский фронт.

Январь, март 1993 г. участвовал в наступательных операциях на Сухум.

Апрель – сентябрь 1993 г. – командир сводного батальона (более 500 бойцов).

После освобождения столицы Абхазии был первым военным комендантом г. Сухум.

Убит в Москве 3 февраля 2003 г.

Остались жена, четверо детей.

Об этом сообщает сайт столицы.