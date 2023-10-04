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Абхазия Информ

В СУХУМЕ УВЕКОВЕЧАТ ПАМЯТЬ РОССИЙСКОГО ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА АНДРЕЯ СОЛОВЬЕВА РАЗМЕР ШРИФТА

Новости Среда, 04 октября 2023 15:22
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В СУХУМЕ УВЕКОВЕЧАТ ПАМЯТЬ РОССИЙСКОГО ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА АНДРЕЯ СОЛОВЬЕВА РАЗМЕР ШРИФТА

Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. На заседании Сухумского городского собрания было принято решение увековечить память Героя Абхазии, фотокорреспондента ИТАР-ТАСС Андрея Соловьева, который был убит грузинским снайпером 27 сентября 1993 года.

Мемориальную доску в честь Героя Абхазии установят у места его гибели – на фасаде дома N53 на улице имени Владимира Аршба,

«Андрей Соловьев один из самых ярких фотохудожников России, который получил мировую известность благодаря своему бесстрашию. В 90-е годы он освещал многие вооруженные конфликты бывшего Советского Союза, в Нагорном Карабахе, Приднестровье и, конечно же, в Абхазии, во время Отечественной войны 1992-1993 годов. Он удостоен звания Героя Республики Абхазия, он погиб при освобождении Сухума», – сказал председатель СГС Дмитрия Осия.

Инициатива по увековечению памяти Андрея Соловьева принадлежит Союзу журналистов Абхазии.

«7 октября ему исполнилось бы 70 лет, есть желание Союза журналистов и руководства ИТАР-ТАСС приурочить открытие памятной доски к юбилейной дате. Все документы, которые представлены, получили члены Общественной комиссии во главе с Ардой Ашуба. Это один из самых видных фотохудожников, которые работали во время Отечественной войны народа Абхазии», – сказал председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.

О заметном вкладе Андрея Соловьева в освещении событий в Абхазии в 1992-1993 годы говорит и то обстоятельство, что примерно 50-60% фото, изображенных на баннерах, которые развесили по всей республике к 30-летию Победы, принадлежат Соловьеву, добавил Хашиг.

«Сейчас переиздали при поддержке Государственной комиссии по празднованию новый фотоальбом «Абхазия», там также отражены все его работы. В годовщину его смерти мы проводили фотовыставку в Музее Боевой Славы, к этому были приурочены 30 новых фотографий. Руководство ИТАР-ТАСС передало абхазской стороне фотографии через Россотрудничество, они были выставлены в музее с последующей передачей в архив», – заметил он.

Руслан Хашиг выразил благодарность руководству столицы за финансирование данного проекта.

27 сентября 1993 года во время освобождения Сухума от грузинских войск Соловьев сделал много кадров, в том числе со спасением мальчика из горящего дома. Через полчаса после гибели Андрея Сухум был освобожден. За мужество и отвагу при выполнении профессионального долга ему посмертно присвоили звание Героя Абхазии.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 04 октября 2023 15:26

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