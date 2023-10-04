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Абхазия Информ

В БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Новости Среда, 04 октября 2023 15:27
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В БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Сухумского городского Собрания, на котором присутствовал глава Администрации Сухума Беслан Эшба.

Депутаты внесли изменения в бюджет города Сухум на 2023 год. Изменения касаются поступления межбюджетного трансфера в 50 миллионов рублей из республиканского бюджета на выплаты компенсации жителям аварийного дома по улице Назадзе, 3, выплаты столичной администрации в 6 миллионов рублей инвалидам и семьям погибших в честь 30-летия Победы и выделение дополнительно 11 миллионов 700 тысяч рублей на питание в детских садах до конца нынешнего года.

Беслан Эшба высказался по каждому из пунктов и пояснил, с чем связаны необходимые изменения в городском бюджете.

«Депутаты Парламента приняли решение внести сумму выплат компенсаций по аварийному дому в республиканский бюджет. Подготовительная работа заняла определенное количество времени. Сейчас все необходимые документы подготовлены. Большое количество квартир не были приватизированы, а когда этого не сделано, мы должны были бы предоставить альтернативное жилье. Поэтому помогли всем семьям, кто там живет, приватизировать жилье. По договоренности с министерством финансов и правительством, решили дробить сумму по 50 миллионов. Задержек нет. Первые 50 миллионов уже пришли. Вторая заявка отправлена, вторую партию в 50 млн ждем сегодня-завтра. Работа была непростая. В активном взаимодействии с жителями, по согласованию с ними, определена очередность и сумма выплат. До конца года, наверное, придется еще вносить корректировки в городской бюджет - 1,5-2 месяца и все выплаты завершатся»,4 – сказал Беслан Эшба, комментируя выплаты компенсаций по аварийному дому.

Всего на компенсацию жителям дома по улице Назадзе, 3 в Сухуме из республиканского бюджета будет выделено 300 млн рублей.

1 441 семья погибших и инвалидов в честь 30-летия Победы получат единовременную материальную помощь от Администрации столицы.

«Мы хотели раньше это сделать, но заявка об изменениях в бюджете по этой статье только сейчас пришла в Сухумское городское собрание, потому что надо было сбалансированно с другими районами выплачивать. Мы можем себе позволить выплаты, а другие районы не могли. 30-летие Победы – большая юбилейная дата. Все заслуженные люди получат из нескольких источников выплаты, не только от местных бюджетов, но и республиканского. Правительство отдельно выплатило определенным категориям. Из городского бюджета инвалиды первой категории и семьи погибших получат по 5 тысяч, инвалиды 2 и 3 категории – по 3 тысячи. Так сформировалась сумма в 6 миллионов рублей», – сказал глава города.

Что касается выделения средств на приобретение продуктов питания в детских садах до конца нынешнего года, Администрация запросила дополнительно 11 миллионов 700 тысяч рублей. Это связано с тем, что подорожали цены на продукты питания, а также в детских садах детей стало больше.

«Расходы на питание формируются из двух источников – 140 рублей выделяет городской бюджет, 20 рублей – из взносов от родителей. Если взять нынешние цены на продукты, ситуация изменилась. И детей в садах стало больше. Если к началу года было 1900 детей, то сейчас их 2300. Мы просим дополнительно 11 миллионов 700 тысяч рублей, чтобы стабилизировать ситуацию до конца года. В бюджете следующего года постараемся все это учесть», - сказал Беслан Эшба.

Председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия заметил, что сухумские детские сады чуть ли не единственные в республике, где до сих пор оплата всего 300 рублей в месяц, тогда как в других городах она достигает уже 1000 рублей.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 04 октября 2023 15:42

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