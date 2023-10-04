КРАСНОДАРСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ КОНФИСКОВАННУЮ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ВЫВЕЗЕННУЮ ИЗ АБХАЗИИ
Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. Незаконно перемещаемые через границу сигареты – более 3 тысяч пачек – были выявлены на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни. Табачную продукцию пытались ввезти из Абхазии без декларирования и предоставления необходимых разрешительных документов.
Партии сигарет перемещались в транспортных средствах, пешим порядком, в том числе с сокрытием от таможенного контроля.
Изъятые в рамках административных производств сигареты по решению суда были обращены в собственность государства. После оформления необходимых документов сотрудники Службы по г. Сочи Краснодарской таможни организовали передачу конфискованных табачных изделий Управлению по г. Сочи ГУ МЧС России по Краснодарскому краю для дальнейшего направления военнослужащим в зону спецоперации.
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