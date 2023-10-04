НОВОРОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ФАКТЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ВВОЗЕ В РОССИЮ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ
Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. С начала 2023 года Новороссийская таможня возбудила 3 уголовных дела по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса РФ по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере физическими лицами при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС иностранных транспортных средств.
«Жители Краснодарского края ввезли из Республики Абхазия на территорию ЕАЭС легковые транспортные средства. С целью уклонения от уплаты таможенных платежей они предоставили таможенному органу фиктивные документы, согласно которым два автомобиля марки «LEXUS» и один «MERCEDES» были заявлены как транспортные средства международной перевозки, – прокомментировала главный инспектор по связям с общественностью таможни Инна Кирчева. – В результате проведенных проверочных мероприятий сотрудники таможни установили, что фактически никаких международных перевозок граждане не осуществляли, а транспортные средства эксплуатировали в личных целях. Таким образом, недобросовестные граждане заявили недостоверные сведения о цели ввоза транспортных средств и осуществили ввоз автомобилей без уплаты таможенных платежей незаконно».
Иномарки были изъяты и помещены на склад временного хранения. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей по возбужденным уголовным делам составила более 6 миллионов рублей.
Поскольку правонарушители отказались от уплаты таможенных платежей и пеней, суд признал их виновными по части 1 статьи 194 и конфисковал транспортные средства в пользу государства.
Последнее от Super User
- КРАСНОДАРСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ КОНФИСКОВАННУЮ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ВЫВЕЗЕННУЮ ИЗ АБХАЗИИ
- В БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
- В СУХУМЕ УВЕКОВЕЧАТ ПАМЯТЬ РОССИЙСКОГО ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА АНДРЕЯ СОЛОВЬЕВА РАЗМЕР ШРИФТА
- В СУХУМЕ ПОЯВИТСЯ УЛИЦА ИМЕНИ ГЕРОЯ АБХАЗИИ АКИ АРДЗИНБА
- ТАМАЗ ТАРБА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 73 ТУРНИРЕ ММА СЕРИИ