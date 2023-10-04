ЗАВЕРШЕНЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА СУХУМСКОМ И ГУДАУТСКОМ ВОКЗАЛАХ

На станции «Сухум» уложена новая брусчатка порядка 900 квадратных метров, все нефункционирующие здания очищены изнутри и снаружи, восстановлена вывеска с названием вокзала, отремонтирован шпиль, отреставрированы балясины на фасадной части здания, установлены девять витражных дверей, благоустроена парковая зона, верхняя часть центральных порталов была остеклена.

В дальнейшем, АЖД планирует капитальный ремонт крыши и установку окон во всех проемах.

Кроме того, очищены и покрашены все железнодорожные эстакады в Сухуме.

На Гудаутском вокзале проведен капитальный ремонт кровли и на 95% процентов завершена работа над фасадом. Проведена новая электропроводка, в скором времени начнутся ремонтные работы внутри самого здания. Также будут заменены все окна на вокзале, они уже закуплены.

Железнодорожный мост в селе Эшера рядом с мемориальным комплексом Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба был покрашен, там проведено освещение, также с помощью привлечения строительной техники была убрана прилегающая территория.

На платформе «Абатаа» города Гагра уложена брусчатка и проведено освещение. Работы продолжаются.

Все ремонтно-восстановительные мероприятия были запланированы по совместной инициативе Руководства страны и РУП АЖД ко Дню Победы и Независимости Республики Абхазия.