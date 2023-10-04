СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ АКАДЕМИКОВ И ЧЛЕНОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ
Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. В конференц-зале Академии наук Абхазии состоялось Общее собрание АНА. Главный вопрос повестки дня – выборы действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов АНА. Выборы проходили в соответствии с Уставом АНА и Положении о выборах действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Академии наук Абхазии.
В результате тайного голосования академиками были избраны доктор медицинских наук Зураб Миквабия, доктор филологических наук Лили Хагба, доктор технических наук Анатолий Марколия и доктор педагогических наук Алексей Касландзия.
Членами-корреспондентами Академии наук Абхазии избраны доктор исторических наук Аслан Авидзба, доктор исторических наук Валерий Бигуаа, доктор медицинских наук Лали Когония и доктор исторических наук Омар Маан.
На общем Собрании АНА также было принято Положение о Золотой медали, присуждаемой Академией наук Абхазии.
Об этом сообщает пресс-служба Академии наук Абхазии.
Последнее от Super User
- ЗАВЕРШЕНЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА СУХУМСКОМ И ГУДАУТСКОМ ВОКЗАЛАХ
- 5 ОКТЯБРЯ В РЯДЕ РАЙОНОВ СУХУМА И СУХУМСКОГО РАЙОНА НЕ БУДЕТ ВОДЫ
- НОВОРОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ФАКТЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ВВОЗЕ В РОССИЮ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ
- КРАСНОДАРСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПЕРЕДАЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ КОНФИСКОВАННУЮ ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ВЫВЕЗЕННУЮ ИЗ АБХАЗИИ
- В БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ