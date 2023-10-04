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Абхазия Информ

СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ АКАДЕМИКОВ И ЧЛЕНОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ

Новости Среда, 04 октября 2023 19:50
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СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ АКАДЕМИКОВ И ЧЛЕНОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ

Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. В конференц-зале Академии наук Абхазии состоялось Общее собрание АНА. Главный вопрос повестки дня – выборы действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов АНА. Выборы проходили в соответствии с Уставом АНА и Положении о выборах действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Академии наук Абхазии.

В результате тайного голосования академиками были избраны доктор медицинских наук Зураб Миквабия, доктор филологических наук Лили Хагба, доктор технических наук Анатолий Марколия и доктор педагогических наук Алексей Касландзия.

Членами-корреспондентами Академии наук Абхазии избраны доктор исторических наук Аслан Авидзба, доктор исторических наук Валерий Бигуаа, доктор медицинских наук Лали Когония и доктор исторических наук Омар Маан.

На общем Собрании АНА также было принято Положение о Золотой медали, присуждаемой Академией наук Абхазии.

Об этом сообщает пресс-служба Академии наук Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 04 октября 2023 19:53

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