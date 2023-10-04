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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

Новости Среда, 04 октября 2023 23:10
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. В Сочи состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с президентом России Владимиром Путиным

Приветствуя Аслана Бжания, Владимир Путин поздравил народ Абхазии с 30-летием со Дня Победы и Независимости и 15-летием со Дня международного признания.

«Совсем недавно Абхазия отмечала два праздника - День Победы и День признания независимости. И я Вас хочу ещё раз поздравить, пожелать всего доброго Вам и всей Абхазии. У нас в целом ситуация развивается хорошо – рост товарооборота за прошлый год составил 73%. Уже 64 региона Российской Федерации поддерживают отношения с Абхазией по очень разным направлениям, более 200 совместных предприятий работают», – сказал В. Путин.

Аслан Бжания, поблагодарив Владимира Путина, подчеркнул, что отношениям Абхазии и России в последнее время придан дополнительный импульс, идет процесс гармонизации, что сближает позиции государств в рамках создания единого социально-экономического и оборонного пространства.

Также президент Абхазии выразил признательность Владимиру Путину за подписание соглашения о двойном гражданстве.

«Мы хотим и будем следовать тем договоренностям, которые прописаны в наших основополагающих документах. Мы хотим участвовать в интеграционных процессах, которые инициируются российской стороной, потому что это соответствует коренным интересам Абхазии. Для нас это очень важно», – сказал Аслан Бжания.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 04 октября 2023 23:14

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