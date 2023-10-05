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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ МО АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 15-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЧС ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Четверг, 05 октября 2023 23:03
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ДЕЛЕГАЦИЯ МО АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 15-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЧС ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных 15-й годовщине со дня образования Министерства по чрезвычайным ситуациям Южной Осетии. Делегацию возглавляет первый замминистра обороны Республики Абхазия генерал-полковник Беслан Цвижба.

В ходе торжественного собрания, в честь образования министерства, Беслан Цвижба, от имени руководства Министерства обороны, военнослужащих Вооруженных сил Республики Абхазия поздравил руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям и передал министру по чрезвычайным ситуациям Республики Южная Осетия генерал-лейтенанту Ибрагиму Гассееву поздравительный адрес министра обороны, генерал-полковника Владимира Ануа.

Также, в ходе визита, от имени министра обороны были переданы памятные подарки руководству ведомства.

В рамках празднеств были организованы показательные выступления МЧС на базе Юго-Осетинского госуниверситета. В ходе торжественного собрания, подведены итоги 15-летней деятельности МЧС.

МЧС Южной Осетии было образовано 4 октября 2008 года. Ведомство решает задачи по организации гражданской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защиты населения и территорий республики от ЧП и пожаров.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 05 октября 2023 23:07

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