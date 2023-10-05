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Абхазия Информ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Новости Четверг, 05 октября 2023 22:46
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут поздравил оперативный состав УУР МВД в день профессионального праздника сотрудников уголовного розыска.

Ряд сотрудников представлен к очередным специальным званиям, отличившиеся в службе оперативники удостоены ведомственных наград.

В лице первого заместителя министра – начальника криминальной милиции и непосредственного куратора уголовного розыска министерства внутренних дел Руслана Ажиба, Роберт Киут выразил особую благодарность ветеранам службы, опыт и годы самоотверженной работы которых передаются молодому поколению оперативников.

Сотрудники уголовного розыска – молодые офицеры, день и ночь с честью выполняют свой служебный долг, долг перед страной и народом. Уголовный розыск – одно из наиболее крупных и важных подразделений в системе органов внутренних дел Республики Абхазия.

Служба оперативников постоянно связана с риском и самоотверженностью. На счету данного подразделения сотни задержаний преступных элементов и предупреждение посягательств на безопасность наших граждан.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 05 октября 2023 22:57

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