ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут поздравил оперативный состав УУР МВД в день профессионального праздника сотрудников уголовного розыска.
Ряд сотрудников представлен к очередным специальным званиям, отличившиеся в службе оперативники удостоены ведомственных наград.
В лице первого заместителя министра – начальника криминальной милиции и непосредственного куратора уголовного розыска министерства внутренних дел Руслана Ажиба, Роберт Киут выразил особую благодарность ветеранам службы, опыт и годы самоотверженной работы которых передаются молодому поколению оперативников.
Сотрудники уголовного розыска – молодые офицеры, день и ночь с честью выполняют свой служебный долг, долг перед страной и народом. Уголовный розыск – одно из наиболее крупных и важных подразделений в системе органов внутренних дел Республики Абхазия.
Служба оперативников постоянно связана с риском и самоотверженностью. На счету данного подразделения сотни задержаний преступных элементов и предупреждение посягательств на безопасность наших граждан.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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