ЖИТЕЛЬНИЦА СУХУМСКОГО РАЙОНА ЗАДЕРЖАНА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПРЕГАБАЛИНА

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия психотропного вещества вменяется жительнице Сухумского района.

Аксенова Марина Геннадиевна 1988 г.р. задержана в результате реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району совместно с сотрудниками Отдела по Борьбе с Контрабандой и Таможенными Правонарушениями таможенного поста «Псоу» после пересечения зоны государственной границы.