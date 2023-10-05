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Абхазия Информ

ЖИТЕЛЬНИЦА СУХУМСКОГО РАЙОНА ЗАДЕРЖАНА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПРЕГАБАЛИНА

Новости Четверг, 05 октября 2023 22:39
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ЖИТЕЛЬНИЦА СУХУМСКОГО РАЙОНА ЗАДЕРЖАНА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПРЕГАБАЛИНА

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия психотропного вещества вменяется жительнице Сухумского района.

Аксенова Марина Геннадиевна 1988 г.р. задержана в результате реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району совместно с сотрудниками Отдела по Борьбе с Контрабандой и Таможенными Правонарушениями таможенного поста «Псоу» после пересечения зоны государственной границы.

В ручной клади задержанной обнаружены и изъяты блистеры с таблетками психотропного вещества «Прегабалин».

Гражданка Аксенова заключена под стражу. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч.1 ст.223 и ч.1 ст.224 прим.1 УК РА проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 05 октября 2023 22:46

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