ЖИТЕЛЬНИЦА СУХУМСКОГО РАЙОНА ЗАДЕРЖАНА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПРЕГАБАЛИНА
Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия психотропного вещества вменяется жительнице Сухумского района.
Аксенова Марина Геннадиевна 1988 г.р. задержана в результате реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району совместно с сотрудниками Отдела по Борьбе с Контрабандой и Таможенными Правонарушениями таможенного поста «Псоу» после пересечения зоны государственной границы.
В ручной клади задержанной обнаружены и изъяты блистеры с таблетками психотропного вещества «Прегабалин».
Гражданка Аксенова заключена под стражу. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч.1 ст.223 и ч.1 ст.224 прим.1 УК РА проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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