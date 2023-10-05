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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ РУСЛАНА АПШИЦБА

Новости Четверг, 05 октября 2023 22:36
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ РУСЛАНА АПШИЦБА

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. Житель с. Адзюбжа задержан сотрудниками уголовного розыска ОВД по Очамчырскому району. В   результате обследования участка, прилегающего к домовладению гражданина Апшицба, сотрудниками милиции обнаружены и изъяты наркосодержащие корни растений «Конопли». В пристройке дома, на кровати, обнаружено 6 веток сухого растения.

В ходе дальнейшего обследования жилища, на первом этаже и в пристройке было обнаружены коробки с серо-зелёным веществом со специфическим запахом. Эксперты установили принадлежность сухих веток, а также содержимого коробок к наркотическому средству «марихуана», общая масса изъятого вещества составила более полутора килограмм.

Так же в ходе осмотра жилого помещения были обнаружены боеприпасы в количестве 112 патронов, из которых, согласно проведенной экспертизы, 111 являются боеприпасами к автомату Калашникова калибра 5,45 мм и 1 патрон является боеприпасом к винтовке, калибра 7,62 мм, все патроны технически исправны и пригодны для производства выстрелов.

Сам же гражданин Апшицба на момент задержания пребывал в состоянии наркотического опьянения веществами «Метадон» и «Марихуана».

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч.3 ст.223 ч.1 ст.228 и ч.1 ст.217 УК РА проводит следственная группа Очамчырского РОВД. Руслан Апшицба заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 05 октября 2023 22:39

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