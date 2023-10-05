ГАРРИ САНГУЛИЯ: ДОМ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА ЭТО НЕ ПРОСТО НЕДВИЖИМОСТЬ, А ОБЪЕКТ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. Дом Фазиля Искандера в Сухуме является объектом историко-культурного наследия Абхазии. Двухэтажное здание на ул. 4 марта (переименована в ул. Ф. Искандера) в Едином государственном Реестре объектов историко-культурного наследия Республики Абхазия значится под регистрационным номером №229. Об этом «Абхазия-Информ» сказали сегодня в Управлении охраны историко-культурного наследия РА.

К сожалению, бывшие владельцы дома не поставили в известность органы государственного управления о намерении продать дом. Сделка купли-продажи с новым владельцем тоже прошла без соответствующих документов, которые выдает в таких случаях Государственное Управление охраны историко-культурного наследия Абхазии.

В управлении отметили, что никого не интересует коммерческая сторона произошедшего, собственник дома имеет полное право распоряжаться своим имуществом. Но если учесть, что этот дом не просто недвижимость, а объект историко-культурного наследия, то владельцам – и новым, и старым – можно было бы поставить в известность государство в лице Управления, либо Кабинет Министров. В таком случае им бы выдали охранное обязательство и другие документы.

«Факт смены хозяев данного исторического объекта мог бы быть более корректным. Существует определенная процедура, когда меняется собственник в таких случаях. Владелец объекта мог бы проинформировать Управление о новом владельце исторического объекта, является ли он гражданином Абхазии. Нам важно знать, кто будет владеть этой недвижимостью, как он относится к культурным ценностям и вопросам их охраны. А вдруг он решит, на правах собственника, радикально перестроить или снести здание? Мы же все понимаем, как дорог этот дом, где жила семья самого Фазиля Искандера. Я уверен, что новый собственник – настоящий патриот своей страны и понимает значимость культурного наследия Абхазии, что он сделает все, чтобы это историческое здание сохранилось для будущих поколений сухумцев и почитателей творчества Искандера», – сказал «Абхазия-Информ» начальник Госуправления Гарри Сангулия.

Он напомнил, что в статье 13 Закона «О гражданстве РА» есть текст клятвы гражданина Абхазии, в которой отмечается, что гражданин РА «обязуется уважать культуру и традиции народа Абхазии».

По информации бывшего руководителя департамента Минкультуры Батала Кобахия, владельцу дома Искандера, который не был зарегистрирован в Министерстве культуры как музей, несколько лет назад Кабинет Министров выделял до 5 млн рублей на ремонт здания.

Дом семьи Искандера всегда был открыт для гостей, писателей, для проведения различных культурных мероприятий, экскурсий, журналистов.

В обществе надеются, что эти добрые традиции будут сохранены и новыми владельцами старинного особняка великого писателя.

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Классик русской литературы 20 века, уроженец Абхазии Фазиль Искандер заслужил всемирное признание прежде всего как писатель, сумевший на специфическом абхазском материале, то есть из наблюдений за жизнью в Абхазии, создать понятные для всех людей на планете образы, излагая серьезные и глубокие мысли в легкой сатирической форме.

В 2017 году в Сухуме был учрежден Международный фонд культуры имени Фазиля Искандера «Стоянка Человека». Основная цель создания фонда – это «с достоинством нести дальше имя и наследие Фазиля Абдуловича, суметь, правильно перерабатывая все то, что оставил он нам, тот богатейший духовный вклад в абхазскую и мировую культуру и философию. Суметь правильно все это использовать» (первый директор Фонда Ш. Агрба (1958-2022).

В целях увековечения памяти выдающегося русского и абхазского писателя в марте 2017 года Русскому драматическому театру было присвоено имя Фазиля Искандера.

В Абхазии пока нет музея писателя.