ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЮВО В АБХАЗИИ ПРИСТУПИЛИ К ПОДГОТОВКЕ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ К ЗИМЕ
Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. Военнослужащие разнородных подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний период эксплуатации.
Личный состав выполнит комплекс мероприятий по замене масел и специальных жидкостей в узлах и агрегатах гусеничной и колесной техники, проверку функционирования основных узлов, электрических и гидравлических систем.
В настоящее время с военнослужащими проводятся инструкторско-методические занятия по соблюдению мер безопасности и противопожарной защиты в ходе проведения работ по сезонному обслуживанию техники в местах стоянок, на открытых площадках и хранилищах парков. Развернуты ремонтные пункты, сформированы команды специалистов.
В зависимости от вида вооружения и техники военнослужащие проведут свыше 50 технических операций на каждой штатной единице.
Завершающим этапом перевода ВВТ на зимний режим эксплуатации станет проверка качества выполненных работ специальной комиссией военной базы ЮВО.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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