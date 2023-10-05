АЛКОГОЛЬ «ДЛЯ ДРУЗЕЙ» НЕ ПРОШЕЛ ТАМОЖНЮ

При таможенном осмотре транспортного средства с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса и дальнейшем досмотре в автомобиле была обнаружена различная алкогольная продукция: вино, шампанское, водка, настойки абхазского производства.

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. В пункте пропуска МАПП Адлер сотрудниками таможни был остановлен автомобиль марки NISSAN PATHFINDER, прибывший из Абхазии под управлением гражданина РФ.

«В салоне машины на заднем сидении гражданин пытался провезти 36 бутылок спиртного популярных абхазских марок общим объемом 21 литр, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – Товар перемещался без декларирования, с нарушением таможенного законодательства».

Как пояснил мужчина, спиртное он приобрел в одном из магазинов Абхазии в подарок друзьям и родственникам. Правила ввоза алкогольной продукции в Россию ему не были известны. Товар изъят, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и по ст.16.3 КоАП РФ.

Краснодарская таможня напоминает: беспошлинно можно ввозить на территорию ЕАЭС 3 литра алкогольных напитков на одного человека, достигшего 18-летнего возраста. С уплатой пошлины – от 3-х до 5 литров, но не более 5. При ввозе от 3 до 5 литров уплачивается пошлина 10 евро за 1 литр алкоголя.