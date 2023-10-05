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Абхазия Информ

АЛКОГОЛЬ «ДЛЯ ДРУЗЕЙ» НЕ ПРОШЕЛ ТАМОЖНЮ

Новости Четверг, 05 октября 2023 15:31
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АЛКОГОЛЬ «ДЛЯ ДРУЗЕЙ» НЕ ПРОШЕЛ ТАМОЖНЮ

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. В пункте пропуска МАПП Адлер сотрудниками таможни был остановлен автомобиль марки NISSAN PATHFINDER, прибывший из Абхазии под управлением гражданина РФ.

При таможенном осмотре транспортного средства с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса и дальнейшем досмотре в автомобиле была обнаружена различная алкогольная продукция: вино, шампанское, водка, настойки абхазского производства.

«В салоне машины на заднем сидении гражданин пытался провезти 36 бутылок спиртного популярных абхазских марок общим объемом 21 литр, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – Товар перемещался без декларирования, с нарушением таможенного законодательства».

Как пояснил мужчина, спиртное он приобрел в одном из магазинов Абхазии в подарок друзьям и родственникам. Правила ввоза алкогольной продукции в Россию ему не были известны. Товар изъят, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 и по ст.16.3 КоАП РФ.

Краснодарская таможня напоминает: беспошлинно можно ввозить на территорию ЕАЭС 3 литра алкогольных напитков на одного человека, достигшего 18-летнего возраста. С уплатой пошлины – от 3-х до 5 литров, но не более 5. При ввозе от 3 до 5 литров уплачивается пошлина 10 евро за 1 литр алкоголя.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 05 октября 2023 15:32

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