В СУХУМСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДВИЖЕНИЕ МАТЕРЕЙ АБХАЗИИ ЗА МИР И СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» ПОБЫВАЛИ МАТЕРИ ПОГИБШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ ТУРЦИИ

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. В гостях у сухумской городской организации «Движение матерей Абхазии за мир и социальную справедливость» побывали матери и родственники погибших соотечественников из Турции Ведата Квадзба, Зафера Аргун, и ветерана войны Талиата Капба. Они были приглашены руководством страны на празднование 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

В офисе «Движения матерей Абхазии за мир и социальную справедливость» есть стенд с фотографиями их погибших сыновей и родственников.

Встреча была очень теплой и душевной, матери не могли сдержать слез при виде фотографий сыновей, которых здесь чтут, помнят, и кому бесконечно благодарны за вклад в победу Абхазии над грузинским фашизмом.

«В свое время мы проведали многих матерей в Турции. И когда они приехали в Сухум, мы очень хотели, чтобы они пришли к нам сюда. Естественно, их всех принимали руководители государства, ветераны, но мы, матери, тоже хотели с ними увидеться. Показать наш стенд с фотографиями. И что мы чтим память их сыновей так же, как и наших, которые погибли в войне. Все они наши сыновья. По-семейному посидели», – сказала руководитель столичной организации «Движения матерей Абхазии за мир и социальную справедливость» Фируза Капба.

80-летняя мама Ведата Квадзба Терихан Капба-Квадзба приезжала в Абхазию 28 лет назад на могилу сына, который завещал похоронить себя на земле исторической Родины.

«Сын младший приезжал десять лет назад на могилу брата. Не так легко приезжать, и возраст уже мой не позволяют ездить, даже к соседям не выхожу уже одна. Наверное, уже никогда не смогу приехать. Сейчас со мной приехал брат. За время нахождения в Абхазии было много радости, участвовали в празднике победы. Много внимания уделили нам, матерям погибших. Добра всем желаю», – сказала Терихан Капба-Квадзба.

Об этом сообщает сайт столицы.