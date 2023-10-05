 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. «Ситуация с Карабахом показала, как маленькая республика, просуществовавшая 30 лет,…
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ СОСТОЯТСЯ СКАЧКИ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Четверг, 05 октября 2023 15:22
Оцените материал
(0 голосов)
НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ СОСТОЯТСЯ СКАЧКИ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. 8 октября на Бзыбском ипподроме состоятся скачки на Кубок президента Республики Абхазия.

В программе дня запланировано семь скачек на 1000, 1200, 1600 (2 скачки), 2000, 2400 и 3200 метров. Помимо скачек наездники покажут свое мастерство в конноспортивных состязаниях, таких как конный футбол и метание дротиков.

Конноспортивный праздник начнется в 09:00.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Федерация конного спорта Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 05 октября 2023 15:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЖИТЕЛЮ ВОРОНЕЖА ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СУХУМСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДВИЖЕНИЕ МАТЕРЕЙ АБХАЗИИ ЗА МИР И СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» ПОБЫВАЛИ МАТЕРИ ПОГИБШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ ТУРЦИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.