НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ СОСТОЯТСЯ СКАЧКИ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
Новости Четверг, 05 октября 2023 15:22
Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. 8 октября на Бзыбском ипподроме состоятся скачки на Кубок президента Республики Абхазия.
В программе дня запланировано семь скачек на 1000, 1200, 1600 (2 скачки), 2000, 2400 и 3200 метров. Помимо скачек наездники покажут свое мастерство в конноспортивных состязаниях, таких как конный футбол и метание дротиков.
Конноспортивный праздник начнется в 09:00.
Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Федерация конного спорта Абхазии.
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