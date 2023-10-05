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Абхазия Информ

ЖИТЕЛЮ ВОРОНЕЖА ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Новости Четверг, 05 октября 2023 15:17
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ЖИТЕЛЮ ВОРОНЕЖА ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ.  Обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а равно сбыте наркотических средств в особо крупном размере предъявлено Князеву Александру Михайловичу. Обвиняемый, житель г. Воронеж 1994 г.р., был задержан с поличным сотрудниками УКОН МВД РА в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мер.

При личном досмотре у гражданина изъят синий полиэтиленовый сверток с кристаллами светлого вещества. Как впоследствии установлено в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел – в свертке содержалось наркотическое средство метадон весом более 27 граммов.

В ходе дальнейших проведенных ОРМ с участием самого Князева, последний указал места сделанных им так называемых тайных закладок, где на разных участках местности по ул. 4 марта в г. Сухум было обнаружено и изъято 4 свёртка с аналогичным наркотическим средством.

Общая масса наркотического средства, изъятого у задержанного при личном досмотре, а также во время обследования указанных им участков местности составила 30.884 грамма.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Князева по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст.224 УК РА, проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району. Обвиняемый содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 05 октября 2023 15:21

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